Генпрокуратура проверяет НПФ «Будущее»

Максим Стулов / Ведомости

НПФ «Будущее» проверяет Генпрокуратура, сообщило Reuters со ссылкой на три источника и подтвердил «Ведомостям» представитель фонда. По его словам, Генпрокуратура проверит НПФ «из-за обращений граждан по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений»: «Как один из участников рынка НПФ «Будущее» также проходит через данную процедуру». Фонд работает в штатном режиме как для сотрудников, так и для клиентов, подчеркнул он.

«Ведомости» ожидают ответа Генпрокуратуры.

Несколько дней назад Генпрокуратура объявила о начале с августа массовых проверок работы пенсионных фондов по поручению президента России Владимира Путина. Правовую оценку, в том числе уголовную, должны будут получить факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России (ПФР) и нецелевое использование, заявлял замгенпрокурора Александр Буксман.

В пятницу, 2 августа, прокуратура Иркутской области сообщила о том, что выявила в ходе проверки НПФ «Будущее» «факты неправомерного перевода денежных средств пенсионных накоплений из ПФР» в этот фонд. Кроме того, уже возбуждено пять уголовных дел в отношении неустановленных лиц по признакам подделки официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования.

Представитель «Будущего» сказал, что эти действия прокуратуры Иркутской области проводятся в рамках общих начатых проверок из-за обращений граждан, связанных с переводами накоплений в 2016–2017 гг. «С февраля 2019 г. в НФБ «Будущее» полностью обновилась управленческая команда, – напомнил представитель фонда. – Новое руководство инициирует решения на уровне отраслевой саморегулируемой организации по ключевым аспектам деятельности, в том числе по вопросу переводов средств пенсионных накоплений граждан и изменению порядка смены страховщика, который позволит решить существующие проблемы». Фонд в рамках своих полномочий содействует выявлению и устранению неправомерных действий в отношении клиентов, добавили там.

В 2018 г. совокупная доходность крупнейших НПФ оказалось в 2,5 раза меньше инфляции. В мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям» отметила, что разные фонды показывают разные результаты и разброс доходности достаточно большой. Она отметила, что сейчас ведется юридическая работа для подачи исков с требованием, чтобы собственники и менеджмент фондов возместили полученные убытки.

НПФ «Будущее» занимает 4-е место среди НПФ с активами 250,6 млрд руб., в нем хранят накопления примерно 4 млн человек, по утверждению фонда. До августа 2018 г. группу «Будущее», куда входил одноименный НПФ, контролировала семья Бориса Минца. В конце 2018 г. группа продала свои фонды компании «Ленинградское адажио» совладельца группы «Регион» Сергея Сударикова.

Помимо «Будущего» в группу входит еще три НПФ: «Телеком-союз», «Социальное развитие» и «Образование».

Представитель «Региона» также отнес следственные действия в НПФ «Будущее» к прошлому периоду, когда группа не была его акционером. В отношении других фондов группы запросов и каких-либо действий нет, отметил он.

По данным ЦБ за 2016 г., количество людей, хранивших свои накопления в НПФ «Будущее», выросло почти вдвое – с 2,1 млн человек почти до 4 млн. На конец 2017 г. у фонда уже было 4,4 млн клиентов.