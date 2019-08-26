Верховный суд оценит обоснованность расходов АСВ на услуги юрфирм

Статья опубликована в № 4885 от 27.08.2019 под заголовком: АСВ потратилось на юристов

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Жалоба на необоснованные расходы АСВ на юристов дошла до Верховного суда Евгений Разумный / Ведомости

Верховный суд 7 октября рассмотрит жалобу кредитора рухнувшего Пробизнесбанка на Агентство по страхованию вкладов (АСВ): компания «Автоцентр» считает, что АСВ как конкурсный управляющий завысило расходы на юристов. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Пробизнесбанк лишился лицензии в 2015 г. и был признан банкротом. Тогда же АСВ привлекло к конкурсному производству юрфирму «Кворум дебт менеджмент групп» (впоследствии права и обязанности по договору перешли к Московской коллегии адвокатов «Кворум»), следует из материалов дела. По договору юристы получали по 8,5 млн руб. в месяц плюс 15% от фактически поступивших денег в конкурсную массу. К концу 2017 г. «Кворум» получил 312,9 млн руб. переменного вознаграждения, указано в иске, эти выплаты и оспаривает «Автоцентр». Предыдущие три инстанции отказали ему в удовлетворении требований, и он обратился в Верховный суд. С «Автоцентром» связаться не удалось.