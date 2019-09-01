Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4889 от 02.09.2019 под заголовком: Альфа-банк призвал к ответу консультанта

Альфа-банк взыскивает с консультанта долг своего заемщика на 9,5 млрд рублей

Банк выдал кредит угольному предприятию «Краснобродский южный» после аудита IMC Montan

Альфа-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск на 9,5 млрд руб. к международной консалтинговой компании IMC Montan, предоставляющей услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых. Это следует из картотеки арбитражных дел. Иск подан 29 августа.

IMC Montan оценивала кредитоспособность одного из крупнейших заемщиков, с этим связаны требования к ней, сказал представитель банка, заемщика он назвать отказался. Третьим лицом в иске заявлена задолжавшая Альфа-банку около 9 млрд руб. угледобывающая компания «Краснобродский южный». Близкий к «Альфа-групп» собеседник «Ведомостей» подтвердил, что иск подан из-за нее.

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