Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Андрей Гордеев / «Ведомости»

Вместо Индивидуального пенсионного капитала (ИПК) правительство предложит населению «гарантированный пенсионный продукт» – законопроект с таким названием разработал Минфин, сообщил его представитель. ИПК, представленный Минфином и ЦБ в 2016 г., должен был заменить замороженную с 2014 г. накопительную пенсию. Но финансовый блок так и не смог договориться с социальным о том, как люди будут вступать в новую систему: добровольно или автоматически. В этом случае по умолчанию все считаются участниками новой пенсионной системы, а чтобы не платить взносы, надо подать заявление.

К гарантированному пенсионному продукту граждане смогут подключаться по желанию, переведя свои накопления из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). Сейчас законопроект согласовывает Минтруд (получить его комментарий, а также ЦБ в пятницу вечером не удалось) и после общественных обсуждений его внесут в правительство, говорит представитель Минфина, но предполагаемых сроков не называет.

Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан. То, что россияне уже скопили в нынешней системе ОПС, они смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту.

Основная цель данного законопроекта – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», говорится в комментарии Минфина.

В конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что законопроект может быть представлен в течение недели. Детали могут быть представлены на следующей неделе, «если все пойдет по плану», подтверждал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Основная история – будет отказ от любых средств принуждения к вступлению», – обещал Моисеев, назвав новую систему модернизацией существующего негосударственного пенсионного обеспечения. Пока так и получается.

Систему ИПК нужно менять, высказалась в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина, признав, что страна не готова к внедрению подобной системы. «Мы не видим сейчас готовности внедрять эту систему (ИПК), и, на наш взгляд, тогда нужно сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионный схем. Решить острую проблему по переходам между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и сосредоточиться на этом», – заявила Набиуллина во время пресс-конференции.

С августа Генпрокуратура проверяет все НПФ на предмет неправомерного перевода пенсионных накоплений. Результаты проверок пока неизвестны. «Там будут выявлены проблемы, и мы их видим, эти проблемы, – указала Эльвира Набиуллина. – И я не так давно собирала руководителей пенсионных фондов по ситуации с проблемой перехода. Несмотря на принятое законодательство, у нас остаются случаи недобросовестной практики: переманивания клиентов, неинформирования клиентов, когда люди теряют инвестиционный доход».