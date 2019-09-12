АСВ хочет перейти на безналичную выплату страховок

Для начала вкладчики рухнувших банков смогут получать деньги на карты «Мир» Андрей Гордеев / Ведомости

Механизм страховых выплат (до 1,4 млн руб.) вкладчикам рухнувших банков станет дистанционным и безналичным – такова цель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Госкорпорация исходит из того, что уже более чем у 50% населения цифровые каналы – основные, сообщил гендиректор АСВ Юрий Исаев на конференции банковской ассоциации «Россия»: «Соответственно, мы тоже должны за этим следовать и быть в тренде» (цитата по «Интерфаксу»).

В декабре 2018 г. Минфин разработал законопроект, который подразумевает возможность дистанционной выплаты страховок: вкладчики рухнувших банков смогут подавать заявления в АСВ на получение возмещения через личный кабинет на сайте агентства, его мобильное приложение или портал госуслуг. Тогда АСВ само вернет каждому деньги на его счет в банке. Второй вариант получения денег – через онлайн-банк агентов АСВ.

Из проектов программы «Электронное АСВ» Исаев назвал разработку вместе с ЦБ облачного централизованного реестра страховых выплат. «Когда происходит страховой случай, мы формируем реестр и отгружаем его в банки-агенты. А если будет общий реестр, то к нему сможет обратиться любой банк-агент, любая платежная система, – объясняет Исаев. – Если мы хотим предоставить вкладчику выбор, куда перечислять деньги, должен быть централизованный реестр, в который банк сможет обращаться».

Сейчас выплаты начинаются через 14 дней с наступления страхового случая (отзыва лицензии или ввода временной администрации), но АСВ, говорил в августе Исаев, ставит перед собой задачу за 3–4 года вдвое сократить этот срок.

Развитие «Мир»



Июль 2014

АО «НСПК» начало свою работу.





Декабрь 2015

началась эмиссия первых карт «Мир».





Октябрь 2016

количество выпущенных карт «Мир» превысило 1 млн.





2017

Банк России и Минфин планировали первыми из ведомств перевести свои зарплатные проекты на национальные платежные карты. Выпущено более 30 млн карт – 11,1% от всех выпущенных российских платежных карт.





Июль 2018

Все работники бюджетной сферы начали получать зарплату на счета, к которым может быть привязана только карта «Мир», или на счета без карт вообще.





Декабрь 2018

Число карт «Мир» в обращении достигло 53 млн – это 20% от общего количества карт в России.





Сентябрь 2019

предложено выплачивать страховые возмещения вкладчикам рухнувших банков на карты «Мир».





Июль 2020

завершится переход пенсионеров на получение пенсий на карты «Мир».

Перечислять деньги можно по-разному, говорил Исаев: «на карту «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП), что-то еще», но начать предложил с карт национальной платежной системы «Мир», уточнив, что это могут быть и другие платежные системы. Это направление кажется ему оптимальным с учетом плана по выплате страховок в течение семи дней: «Беззаявительный порядок – это будущее, а по номеру карты, я думаю, мы сможем обсудить и сделать это в ближайшем времени из тех огромных реквизитов, которые мы должны обрабатывать».

Гендиректор Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») Владимир Комлев назвал предложение АСВ интересным и предложил «подумать в сторону» СБП, оператором которой является ЦБ: там перевод денег еще быстрее.

То, что госкорпорация намерена выплачивать страховые возмещения дистанционно и начать это с национального платежного инструмента, неудивительно, говорит предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Логично это делать, если банковский счет клиента уже привязан к карте «Мир», отмечает она, но что делать тем, у кого нет «Мира»?

Дистанционная выплата упростит получение страховок не только для вкладчиков, но и для банков-агентов, нагрузка на которых снизится, указывает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, но ограничение выплат только картами «Мир» не позволит широко использовать дистанционный канал. Возможно, эта мера рассчитана на увеличение популяризации национальных карт, полагает Кожекина и добавляет, что не имеющие карты «Мир» вкладчики, вероятнее, предпочтут получить возмещение в офисе банка-агента, чем оформлять карту специально для этого.

Если бы такой механизм заработал пару лет назад, когда ЦБ активно расчищал банковский сектор от недобросовестных игроков, можно было бы говорить о массовости такой истории – страховые выплаты были рекордные, отмечает Обаева, но страховых случаев все меньше, как и их размеров страховых выплат. Темпы расчистки банковского сектора снизились, но, по оценкам «Эксперт РА», среди топ-50 банков имеется пять банков с неустойчивым финансовым положением, говорит Кожекина. Хотя высока вероятность, продолжает эксперт, что большинство этих банков будет санировано и выплаты вкладчикам не понадобятся.

Первые карты платежной системы «Мир», созданной в ответ на отключение карт Visa и Mastercard у санкционных банков, появились в декабре 2015 г. За прошлый год число таких карт выросло с 30 млн до 53 млн.

Visa и Mastercard не ответили на запросы.