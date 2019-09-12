Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Три года без права перехода

ЦБ и Минфин предлагают ввести мораторий на досрочную смену пенсионного фонда

Так они хотят защитить людей от потери дохода

ЦБ готовит законопроект, запрещающий людям досрочно менять пенсионный фонд, чтобы защитить их от потери инвестиционного дохода, рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Минфин, по словам замминистра Алексея Моисеева, идею поддерживает, мораторий может составить три года: «Не получилось у нас сделать цивилизованный рынок переходов, значит, пусть вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег» (цитаты по «Интерфаксу»).

Сейчас сменить фонд без потери дохода можно раз в пять лет. По данным Счетной палаты, в 2015–2018 гг. россияне лишились так более 108 млрд руб. Генпрокуратура по поручению президента с августа проверяет, не занимались ли НПФ незаконным переводом накоплений.

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