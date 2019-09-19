Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Как приручить инвестиции

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Инвестиционный серфинг — как приручить инвестиции AFP

Управляющие активами, финансовые и инвестиционные консультанты тоже получали в своей жизни советы, которые повлияли на их мировоззрение и действия. The Wall Street Journal и «Ведомости» попросили их рассказать, какой совет определил их инвестиционное поведение, принципы вложения и накопления денег.

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