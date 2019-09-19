Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Как приручить инвестиции

Как приручить инвестиции

Главные советы об инвестициях, которым следуют успешные финансисты, управляющие и аналитики

Управляющие активами, финансовые и инвестиционные консультанты тоже получали в своей жизни советы, которые повлияли на их мировоззрение и действия. The Wall Street Journal и «Ведомости» попросили их рассказать, какой совет определил их инвестиционное поведение, принципы вложения и накопления денег.

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Комментарии
korochkin
08:20 20.09.2019
Какое позорище! Ведущее деловое издание страны публикует такую хрень. Где статьи о том, что в США индексные фонды обошли по объему средств активно управляемые впервые в истории? Вообще, о пассивном инвестировании и asset allocation? В России тоже наметился сдвиг - появляется все больше индексных БПИФов, комиссии падают, некоторые брокеры уже позволяют их покупать без комиссий вообще. Ведомости, похоже, проспят этот тренд. Попросите хотя бы пару статей по теме Сергея Спирина опубликовать.
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