Государство спешит пополнить капитал Россельхозбанка

До конца года он может получить 10 млрд рублей из бюджета-2020

Статья опубликована в № 4904 от 23.09.2019 под заголовком: Россельхозбанк уже собрал урожай денег за 2020 г.

Евгений Разумный / Ведомости

Россельхозбанк (РСХБ) может быть докапитализирован дополнительно на 10 млрд руб. в 2019 г., сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Предусмотренные бюджетом на этот год 15 млрд руб. банк получил в апреле. Внеплановая докапитализация на 10 млрд руб. рассматривается, подтвердил представитель Минфина, – за счет перераспределения тех 10 млрд руб. для капитала РСХБ, которые заложены бюджетом на 2020 г. Получит ли деньги РСХБ и в 2020 г., он сказать не смог.

Комитет по национальным проектам уже одобрил идею, сообщила Фастова ТАСС, есть надежда, что и президиум 7 октября одобрит перенос 10 млрд руб. с 2020 на 2019 г. и РСХБ получит 10 млрд до конца 2019 г., всего будет 25 млрд руб.

РСХБ просит акционера – Росимущество – о дополнительных вливаниях в капитал сверх уже полученных, об этом говорил в мае и августе первый зампред правления банка Кирилл Левин, но сколько – не уточнял. РСХБ выдал агропрому кредитов на 1,3 трлн руб., в том числе экспортерам – около 200 млрд, сообщил представитель банка, дополнительные 10 млрд в капитал РСХБ – наращивание именно кредитов экспортерам АПК. Банк надеется, что благодаря этим деньгам кредитование экспортно-ориентированных предприятий АПК в 2020 г. вырастет на 20–25%.

В августе 2017 г. Левин оценивал, что в 2018 г. РСХБ потребуется еще около 30 млрд руб. для исполнения требований ЦБ к достаточности капитала.

Однажды РСХБ уже получал деньги в капитал досрочно: в декабре 2017 г. 20 млрд руб., запланированных на 2018 г. Всего в 2017 г. РСХБ получил из бюджета 50 млрд руб. Левин надеялся прожить 2018 г. без господдержки – но тщетно: в 2018 г. РСХБ получил 25 млрд руб. из бюджета, а еще разместил бессрочные субординированные облигации на 15 млрд руб., из которых 5 млрд выкупило Росимущество.

В первом полугодии 2019 г. РСХБ заработал 3,6 млрд руб. чистой прибыли – против 215 млн годом ранее. Прошлый год впервые с 2013 г. закончил с чистой прибылью – 1,5 млрд руб. До этого РСХБ четыре года нес огромные убытки из-за больших резервов: максимум, 94,2 млрд, – в 2015 г. Поддерживать капитал помогало государство. В 2015 г. оно дало банку 78,8 млрд, в 2016 г. – 8 млрд, в 2017 г. – 50 млрд, в 2018 г. – 25 млрд руб.

РСХБ направил на резервы по кредитам в январе – июне 14,6 млрд руб. – против 23,2 млрд год назад. Всего к 30 июня 2019 г. банк создал 337 млрд руб. резервов.

РСХБ должен направить новые деньги на конкретные программы – кредитование компаний АПК, экспортирующих продукцию, говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: речь идет не столько об улучшении ситуации с капиталом, сколько об ускорении исполнения федеральных проектов.

У банка не настолько высока рентабельность, чтобы без вливаний генерировать достаточно большой новый капитал под рост активов, согласен управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его мнению, обеспеченная бесплатным фондированием (капиталом) дополнительная доходная база – самая действенная мера повышения эффективности.

Дополнительный капитал в 2019 г. может потребоваться банку и для выполнения указаний ЦБ о надбавках к капиталу первого уровня для системных банков, говорит старший директор Fitch Александр Данилов: в первом полугодии этот норматив у группы РСХБ был 9,4%, а с I квартала 2020 г. должен быть 9,5%. Возможно, РСХБ постарался ускорить пополнение капитала, чтобы избежать проблем с надбавками по нормативам ЦБ, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: если норматив опускается ниже определенного уровня, то блокируется выплата дивидендов и бонусов менеджерам.

РСХБ может и страховаться на случай резкого ухудшения качества заемщиков, что оправдано спецификой его клиентской базы, добавляет Волков. Банк хочет расти, ЦБ выдвигает новые требования – очевидно, РСХБ нужен напитал, даже если не принимать во внимание, на сколько капитал банка сократился после перехода на аналог МСФО 9 в российском учете, считает Данилов: на 1 января балансовый капитал банка был 314 млрд руб., а к началу августа – 162 млрд. А капитал, который учитывается для расчета нормативов ЦБ, не изменился, замечает он, – регулятивный базовый капитал банка составляет 311 млрд руб.: поправки по МСФО 9 пока не применяются для расчета регулятивного капитала.

Запрос в Росимущество остался без ответа.

Минсельхоз ожидает, что перераспределение средств позволит сформировать дополнительные возможности для расширения кредитно-финансовой поддержки российского агропрома, сказал представитель министерства.