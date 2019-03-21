Россельхозбанк стал прибыльным впервые с 2013 года
После смены руководства госбанк заработал 1,5 млрд рублей, хотя планировал убыток
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Результат превзошел ожидания. В IV квартале РСХБ заработал около 11 млрд руб.
Максим Стулов / Ведомости
В четверг, 21 марта, Россельхозбанк (РСХБ) отчитался за 2018 г. по международным стандартам. Банк впервые с 2013 г. получил чистую прибыль – 1,5 млрд руб. До этого четыре года подряд РСХБ нес огромные убытки: 48 млрд руб. в 2014 г., 94 млрд – в 2015 г., 59 млрд – в 2016 г. и в прошлом году – 19,5 млрд.
В середине прошлого года в РСХБ сменилось руководство: предправления банка Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства, а его место занял Борис Листов.
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