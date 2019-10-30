Ипотека дешевеет пятый месяц подряд

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Большинство крупных банков в сентябре снизили ставки по ипотеке Максим Стулов / Ведомости

Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, в сентябре упала на 0,23 процентного пункта (п. п.) до 9,68% годовых, подсчитал ЦБ. В августе ипотеку выдавали в среднем под 9,91% годовых.

Ипотека дешевеет с весны. В августе ставки ипотечных кредитов опустили большинство банков из топ-20 по величине ипотечного портфеля. Некоторые игроки повторно уменьшили ставки в сентябре, после того как ЦБ 6 сентября снизил ключевую ставку на 0,25 п. п.: ипотека подешевела на 0,1–0,3 п. п. в ВТБ, банках «Возрождение» и «Уралсиб», РСХБ (в рамках акции). А с 1 октября на рынке началась новая волна массового снижения ставок: об удешевлении кредитов на 0,3–0,8 п. п. сообщили Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк Дом.РФ, Райффайзенбанк и др. В зависимости от банка и программы снижение составляло 0,3–0,8 п. п. По основным программам на новостройки минимальные ставки ипотеки большинства этих банков опустились ниже 9% годовых, на вторичное жилье – ниже 10% (при условии личного страхования заемщика).