Прибыль Сбербанка не дотянет до 1 трлн рублей в 2020 году

«Наша цель прибыльности – порядка 1 трлн руб. в 2020 г.», – рассказывал предправления Сбербанка Герман Греф два года назад, представляя стратегию до конца 2020 г. Спустя месяц Греф сообщил об этих планах премьер-министру Дмитрию Медведеву. Рынок, однако, воспринял это буквально: аналитики, с которыми разговаривали «Ведомости», рассуждали про триллионный прогноз. Вряд ли банк возьмет эту высоту уже в следующем году, сомневаются они.