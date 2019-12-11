Прибыль Сбербанка не дотянет до 1 трлн рублей в 2020 году
Такой ориентир давал банк в стратегии
«Наша цель прибыльности – порядка 1 трлн руб. в 2020 г.», – рассказывал предправления Сбербанка Герман Греф два года назад, представляя стратегию до конца 2020 г. Спустя месяц Греф сообщил об этих планах премьер-министру Дмитрию Медведеву. Рынок, однако, воспринял это буквально: аналитики, с которыми разговаривали «Ведомости», рассуждали про триллионный прогноз. Вряд ли банк возьмет эту высоту уже в следующем году, сомневаются они.
Их консенсус-прогноз – 979 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2020 г., следует из данных Refinitiv на основе оценок 12 аналитиков. Из них лишь двое прогнозируют, что прибыль Сбербанка в 2020 г. превысит 1 трлн руб.
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