Банк Прохорова нанял бывшую владелицу банка «Возрождение»
Татьяна Орлова назначена первым зампредом правления банка МФК и будет отвечать за развитие корпоративного бизнеса, сообщил «Ведомостям» его представитель. МФК контролирует бизнесмен Михаил Прохоров (93,4% акций), еще 6,5% принадлежит супруге гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой. Все трое входят в совет директоров банка. Четвертое кресло занимает предправления МФК Игорь Антонов. МФК на 1 декабря занимает 108-е место по размеру активов (40,2 млрд руб.).
Орлова – дочь основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова, умершего в 2014 г. От отца ей досталось 37% акций банка, она была крупнейшим его совладельцем. В сентябре 2015 г. Орлова продала свою долю владельцам Пром-связьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. Исходя из биржевых котировок ее пакет мог стоить 4,9 млрд руб. В результате Орлова вошла в список 25 богатейших женщин России за 2016 г. по версии Forbes, который оценил ее состояние в $75 млн.