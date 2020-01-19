Банк Прохорова нанял бывшую владелицу банка «Возрождение»

Орлова – дочь основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова, умершего в 2014 г. От отца ей досталось 37% акций банка, она была крупнейшим его совладельцем. В сентябре 2015 г. Орлова продала свою долю владельцам Пром-связьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. Исходя из биржевых котировок ее пакет мог стоить 4,9 млрд руб. В результате Орлова вошла в список 25 богатейших женщин России за 2016 г. по версии Forbes, который оценил ее состояние в $75 млн.