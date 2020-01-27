Мошенничество искажает статистику в ОСАГО
Активные действия мошенников в ОСАГО искажают показатели страховщиков в некоторых регионах, говорится в мониторинге рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в регионах, который начал публиковать Центробанк. Регулятор анализирует частоту страховых случаев, среднюю выплату и скользящий коэффициент выплат (процентное отношение страховых выплат к премиям).
Средняя в России частота страховых случаев – 5,7%, выплата – 63 018 руб., а скользящий коэффициент – 65,5%. ЦБ анализирует каждый из трех показателей, определяет величину отклонения регионального значения от общероссийского, а затем устанавливает для каждого субъекта штрафной балл – от 0 до 7. Исходя из итоговой суммы баллов, субъекты делятся на три группы: «красную» (4–7 баллов), «желтую» (1,01–3,99) и «зеленую» (менее 1) зоны.
В «красной» зоне, по данным ЦБ, на 1 октября 2019 г. оказалось девять регионов: Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия и Ингушетия. В каждом из них зафиксированы «критически высокие» значения всех трех показателей. При этом доля этих субъектов на рынке ОСАГО невелика – 10,7 млрд руб., или порядка 7% сборов страховщиков за 9 месяцев 2019 г.
В «желтой» зоне находятся 22 субъекта, в том числе Москва, которая оказалась там из-за высокого показателя средней выплаты 90 355 руб. – по этому значению ее обгоняют только несколько субъектов из «красной» зоны.
ЦБ отмечает в докладе, что резкие колебания значений в большую сторону каждого из трех показателей говорят о мошенниках в регионе.
- Завышенный показатель частоты страховых случаев, например, говорит о неправомерном получении страховых выплат за счет фальсификации обстоятельств страховых случаев или умышленного завышения объемов повреждений автомобиля. Это также указывает на распространение поддельных бланков полисов ОСАГО.
На резкие колебания значений средней выплаты влияет увеличение объемов страховых выплат по завышенным требованиям, в том числе основанным на недостоверных заключениях о размере реального ущерба транспортному средству.
Высокий скользящий коэффициент выплат говорит о любых противоправных действиях – как при урегулировании убытков, так и при продажах полисов ОСАГО, включая полное или частичное присвоение страховой премии путем искажения факторов, влияющих на расчет стоимости полиса ОСАГО.
Перечисленные «нежелательные» действия способны вызвать не только снижение доступности страховых услуг в регионах, отнесенных к «красной» и «желтой» зонам, но и рост числа правонарушений и преступлений на финансовом рынке, предупреждает в своем докладе ЦБ, призывая продолжить конструктивное взаимодействие между правоохранительными и контролирующими органами, службами расследований страховщиков, а также саморегулируемыми организациями страхового рынка и СМИ.
«Ведомости» ожидают комментариев страховщиков.