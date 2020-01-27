Мошенничество искажает статистику в ОСАГО

В «красной» зоне, по данным ЦБ, на 1 октября 2019 г. оказалось девять регионов: Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия и Ингушетия. В каждом из них зафиксированы «критически высокие» значения всех трех показателей. При этом доля этих субъектов на рынке ОСАГО невелика – 10,7 млрд руб., или порядка 7% сборов страховщиков за 9 месяцев 2019 г.