«Тинькофф» покидают два ключевых топ-менеджера

TCS решила инвестировать в проект, поскольку видит хорошие перспективы, объясняет представитель группы: Россия – один из мировых лидеров в финтехе, и у основателей стартапа подтвержденные результаты и успешный опыт разработки и применения финтехтехнологий. TCS считает высокими шансы, что эти технологии могут быть успешно «приземлены» на европейских рынках. Группа поможет проекту не только деньгами, но и экспертизой. В то же время новая компания будет независима от группы и не будет в нее входить, следует из слов ее представителя. Никаких интеграций с текущими продуктами, бизнес-линиями, технологическими системами и платформами «Тинькофф» не будет, добавил он.