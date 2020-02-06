«Тинькофф» покидают два ключевых топ-менеджера
TCS Group Holding (в нее в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олега Тинькова планирует инвестировать до 25 млн евро в финтехкомпанию для частных клиентов в Европе, говорится в сообщении TCS.
Основатели и соинвесторы новой компании – два ключевых менеджера TCS: старший вице-президент по развитию бизнеса Артем Яманов и вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев. Они покидают свои должности, чтобы сосредоточиться на развитии нового бизнеса. Яманов работает в «Тинькофф» с основания банка в 2006 г., Емешев – с 2014 г. Должность Яманова займет операционный директор «Тинькофф» Станислав Близнюк. Новым операционным директором банка станет Павел Христолюбов, пришедший в банк в этом году.
На своей странице в Instagram основатель TCS Олег Тиньков прокомментировал событие так: «Наконец мы решились покорять Европу, посмотрим...». Он назвал Яманова «безусловно самым талантливыми менеджером в «Тинькофф»: «Уверен, у него все получится в роли основателя и CEO своей компании и он надерет зад [основателю Revolut] Коле Сторонскому». Саша Емешев создал «Тинькофф инвестиции», пишет Тиньков, так что как кофаундер он точно построит такой же бизнес в Европе, а может, и в мире.
Запуск проекта запланирован на 2020 г. TCS станет основным seed-инвестором (инвестиции на раннем этапе развития компании) и контролирующим акционером компании, сообщает группа. Первоначальные инвестиции TCS составят до 25 млн евро, сумма будет инвестироваться частями по мере развития бизнеса новой компании. Эти деньги планируется вложить в течение года, уточнил представитель TCS.
Новая компания будет предоставлять некредитные финансовые продукты, говорится в сообщении. Подробности о ее деятельности и даже название представитель TCS не раскрывает, указывая, что она займется «финансовыми и банковскими розничными продуктами и транзакционными сервисами». Основными конкурентами проекта человек, близкий к его основателям, называет N26 и Monzo (предоставляют возможность открывать банковские счета онлайн с мобильного телефона, делать переводы и т. д.).
TCS решила инвестировать в проект, поскольку видит хорошие перспективы, объясняет представитель группы: Россия – один из мировых лидеров в финтехе, и у основателей стартапа подтвержденные результаты и успешный опыт разработки и применения финтехтехнологий. TCS считает высокими шансы, что эти технологии могут быть успешно «приземлены» на европейских рынках. Группа поможет проекту не только деньгами, но и экспертизой. В то же время новая компания будет независима от группы и не будет в нее входить, следует из слов ее представителя. Никаких интеграций с текущими продуктами, бизнес-линиями, технологическими системами и платформами «Тинькофф» не будет, добавил он.