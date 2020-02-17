«Мир» может заплатить за пассажиров метро 235 млн рублей

Скидки на проезд предоставляется самими платежными системами в виде зачисления кэшбэка на банковскую карту пассажира, говорит представитель Московского метрополитена. Исходя из доли платежной системы, размера скидки и общего количества оплаченных на турникетах банковской картой поездок «Мир» мог потратить в прошлом году на скидки около 135 млн руб., подсчитали «Ведомости». А Mastercard – около 70 млн руб. Если предположить, что в этом году доля «Мира» будет минимум 40%, а пассажиры будут оплачивать на турникетах по 6 млн поездок в месяц, то на скидки по акции «Мир» может потратить еще не менее 100 млн руб.