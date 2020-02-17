«Мир» может заплатить за пассажиров метро 235 млн рублей
В прошлом году платежная система «Мир» могла потратить примерно 135 млн руб. на пассажиров московского метро, получивших от нее скидку при оплате проезда с помощью ее пластиковых карточек, посчитали «Ведомости». В этом году расходы «Мира» на скидки могут составить около 100 млн руб.
Всего с сентября 2019 г. по январь 2020 г. включительно пассажиры оплатили проезд картами разных платежных систем на турникете метро более 30 млн раз, по данным ВТБ и Московского метрополитена. Эквайринг для метро проводит ВТБ.
С начала сентября по конец декабря прошлого года система «Мир» при оплате проезда банковской картой на турникете давала скидку в 15 руб. на одну поездку. Скидку в 16 руб. держателям карт предоставляла и Mastercard, но только в сентябре. В начале этого года система «Мир» продлила акцию до 30 апреля, но скидка стала меньше – 10 руб.
Скидки подействовали на держателей карт: в сентябре доля Mastercard при оплате на турникете выросла до 74%, по данным ВТБ. В августе на «Мир» приходилось 2,5% всех оплаченных картами на турникете поездок, а к концу октября – уже 40%, раскрывала платежная система. В декабре доля карты «Мир» при оплате поездок на турникете составляла в среднем 47%, Mastercard – 29%, Visa – 24%, сообщает ВТБ. В общих тратах россиян доля «Мира» гораздо ниже: в межбанковском обороте по картам в России в III квартале прошлого года она составляла 18,7%, сообщала платежная система.
Скидки на проезд предоставляется самими платежными системами в виде зачисления кэшбэка на банковскую карту пассажира, говорит представитель Московского метрополитена. Исходя из доли платежной системы, размера скидки и общего количества оплаченных на турникетах банковской картой поездок «Мир» мог потратить в прошлом году на скидки около 135 млн руб., подсчитали «Ведомости». А Mastercard – около 70 млн руб. Если предположить, что в этом году доля «Мира» будет минимум 40%, а пассажиры будут оплачивать на турникетах по 6 млн поездок в месяц, то на скидки по акции «Мир» может потратить еще не менее 100 млн руб.
Сколько «Мир» и Mastercard могли потратить на рекламу и маркетинг в поддержку акций, неизвестно, компании это не комментируют, как и свои расходы на предоставление скидок. Представитель оператора по размещению рекламы в метро Nebo. Didgital также не раскрыл расходы на рекламу, сославшись на конфиденциальность этой информации. Коммерческий директор Nebo. Digital Вероника Бордунова подчеркнула, что метро с его многомиллионным ежедневным пассажиропотоком – эффективный медиаканал, где рекламные сообщения можно размещать максимально таргетированно.
Подобные акции экономически обоснованы, считает представитель «Мира»: воспользовавшись однажды удобным способом оплаты благодаря скидке, потребитель будет выбирать его и в дальнейшем. Кроме того, продолжает он, у потребителя формируется привычка оплачивать безналично ежедневные покупки, а не только транспорт. Акцию он считает успешной из-за роста доли карт «Мир» среди всех оплат по банковским бесконтактным картам на турникетах метро и МЦК: показатель вырос с единиц процентов в августе до 47% в декабре 2019 г. В 2020 г., рост доли карт «Мир» продолжается, подчеркивает он.
Внедрение бесконтактной технологии для оплаты проезда способствует развитию транспортных систем и более активному использованию карт при оплате других покупок: формируется единая безналичная среда, объясняет представитель Mastercard. Он подчеркивает, что безналичная оплата и бесконтактная технология в Московском метрополитене появились при поддержке Mastercard, которая также первой продемонстрировала в России возможность бесконтактной оплаты. А проведение на транспорте акций для держателей карт – это эффективный способ привлечь внимание к новым технологиям и возможностям, заключил он.
Представитель Visa на запрос не ответил.
Скидка стимулируют пассажира расплачиваться именно банковской картой, а не проездным билетом: например, в начале акции по картам совершалось примерно 30 000 операций в день, а через три месяца – в восемь раз больше, указывает представитель ВТБ. Однако рост таких операций сдерживает наличие у метрополитена более выгодных тарифов по карте «Тройка», чем стоимость проезда без акции при оплате банковской картой на турникете, объясняет он.
Среди плюсов оплаты на турникете представитель ВТБ называет отсутствие необходимости покупать билет в кассе или автомате. Кроме того, добавляет он, смартфон с привязанной картой по бесконтактной технологии Pay всегда под рукой и не требуется носить с собой пластиковые карты, искать их в сумке, что также экономит время. Другой плюс – это наличие акций платежных систем, благодаря которым при оплате картой стоимость проезда становится ниже даже стандартных тарифов.
Сервис бесконтактной оплаты востребован пассажирами, которые спускаются в метро нерегулярно, из-за его удобства (не нужен отдельный билет), экономии времени на покупку билета и денег при разовых поездках в метро (для сравнения: билет «Единый» на одну поездку стоит 55 руб., или 57 руб. с 1 февраля), перечисляет представитель московского метрополитена, а отказ от бумажных билетов в пользу оплаты банковской картой на турникете позволят сократить расход природных ресурсов. Акции платежных систем положительно повлияли на рост числа проходов через турникеты по технологиям бесконтактной оплаты, считает он. Среди причин популярности бесконтактной оплаты он также называет общий рост осведомленности о таких платежах и сезонный рост пассажиропотока в сентябре и в конце года, когда перевозка достигает максимальных значений.