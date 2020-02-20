Кредитор рухнувшего банка продолжает преследовать АСВ
Кредитор Пробизнесбанка пожаловался в суд на бездействие конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое не оспорило свою же сделку с банком в рамках его банкротства. Судостроительный завод «Волга» в конце декабря подал жалобу (копия с отметками суда есть у «Ведомостей») в Арбитражный суд Москвы, в которой просит разрешения оспорить снятие АСВ своего депозита на 500 млн руб. накануне назначения в банк временной администрации и взыскать в конкурсную массу убытки – всего 681 млн руб.
Пробизнесбанк лишился лицензии 12 августа 2015 г. – собственные средства банка опустились ниже минимального значения уставного капитала, объяснял ЦБ. Дыра в капитале банка, по оценке АСВ, которое стало конкурсным управляющим, составила 70 млрд руб. Перед этим, 7 августа, ЦБ ввел в Пробизнесбанк временную администрацию, а за два дня до этого, 5 августа, в день окончания договора (есть у «Ведомостей»), АСВ забрало из банка депозит в размере 500 млн руб.