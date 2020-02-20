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Кредитор рухнувшего банка продолжает преследовать АСВ

Он добивается, чтобы агентство оспорило закрытие своего вклада на 500 млн рублей перед крахом банка
Анна Михеева

АСВ часто требует возврата денег, снятых потенциальными инсайдерами перед крахом банка, но для себя сделало исключение /Евгений Разумный / Ведомости

Кредитор Пробизнесбанка пожаловался в суд на бездействие конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое не оспорило свою же сделку с банком в рамках его банкротства. Судостроительный завод «Волга» в конце декабря подал жалобу (копия с отметками суда есть у «Ведомостей») в Арбитражный суд Москвы, в которой просит разрешения оспорить снятие АСВ своего депозита на 500 млн руб. накануне назначения в банк временной администрации и взыскать в конкурсную массу убытки – всего 681 млн руб.

Пробизнесбанк лишился лицензии 12 августа 2015 г. – собственные средства банка опустились ниже минимального значения уставного капитала, объяснял ЦБ. Дыра в капитале банка, по оценке АСВ, которое стало конкурсным управляющим, составила 70 млрд руб. Перед этим, 7 августа, ЦБ ввел в Пробизнесбанк временную администрацию, а за два дня до этого, 5 августа, в день окончания договора (есть у «Ведомостей»), АСВ забрало из банка депозит в размере 500 млн руб.

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