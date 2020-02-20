Кредитор рухнувшего банка продолжает преследовать АСВ

Кредитор Пробизнесбанка пожаловался в суд на бездействие конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое не оспорило свою же сделку с банком в рамках его банкротства. Судостроительный завод «Волга» в конце декабря подал жалобу (копия с отметками суда есть у «Ведомостей») в Арбитражный суд Москвы, в которой просит разрешения оспорить снятие АСВ своего депозита на 500 млн руб. накануне назначения в банк временной администрации и взыскать в конкурсную массу убытки – всего 681 млн руб.