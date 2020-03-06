Бумаги головной группы «Тинькофф» стали лидерами падения на Московской бирже
Стоимость расписок TCS Group (материнской компании «Тинькофф банка») на Московской бирже на 12.30 мск снизилась на 8,4% до 1366 руб. за штуку. Максимальное снижение на 8,9% в пятницу произошло после открытия торгового дня: бумаги TCS Group торговались по 1350 руб. за штуку.
TCS Group стала лидером падения на Мосбирже. Индекс Мосбиржи к 12:00 мск снизился на 3% по сравнению с концом прошлого дня – до 2730,79 пункта. Индекс РТС к тому же времени упал до 1274,84 пункта, на 3,8% по отношению к индексу прошлого дня.
Расписки TCS Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) через 10 минут к 12.30 мск также подешевели почти на 7,7% – до $20,35. Таким образом, с начала торгов капитализация TCS Group сократилась с $4,39 млрд до $4,06 млрд. А с 28 февраля, когда впервые сталось известно о претензиях американских властей к Олегу Тинькову, рыночная стоимость TCS Group снизилась на 13,8%.
Перед открытием торгового дня в Москве министерство юстиции США официально раскрыло суть претензий налоговой к основателю TCS Group Олегу Тинькову. По версии обвинения, Тиньков занизил суммы в налоговых декларациях, сданных на момент отказа от гражданства США после успешно проведенного IPO TCS Group. Владея акциями TCS Group на сумму более $1 млрд, он указал доход менее чем в $206 000, а состояние – в $300 000, сообщает минюст.
Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения. Слушание по делу должно состояться в суде Лондона 27 апреля. Сейчас Тиньков отпущен под залог, по условиям залога у него были изъяты российский, британский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Впервые о претензиях налоговой США сообщила сама TCS, раскрыв информацию на Лондонской бирже 28 февраля. В течение дня раскрытия информации цена депозитарных расписок на Лондонской бирже опустилась на 7,7% по отношению к 27 февраля (до $21,9 за штуку), на Московской бирже – на 5,2% (1474,20 руб.), опускаясь в течение дня до 1361 руб.