Бумаги головной группы «Тинькофф» стали лидерами падения на Московской бирже

Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения. Слушание по делу должно состояться в суде Лондона 27 апреля. Сейчас Тиньков отпущен под залог, по условиям залога у него были изъяты российский, британский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.