Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии. На кипрское гражданство Тинькова первым обратил внимание РБК, который ознакомился с материалами Вестминстерского магистратского суда.
В них говорится, что Cypriot ID Card (удостоверение личности, которое выдается гражданам Кипра) у Тинькова было удержано полицией. Паспорт гражданина России, согласно судебным материалам, он должен был сдать 2 марта. Судом изъят и документ, подтверждающий резидентство в Италии (Italian resident card). Представитель суда подтвердил это РБК.
TCS Group зарегистрирована на Кипре и является единственным акционером «Тинькофф банка», а Тиньков — основным акционером TCS Group. Его состояние Forbes оценивает в $2,2 млрд. Бизнесмена, который до 2013 г. был гражданином США, обязали находиться в Лондоне до окончания судебного спора с американской налоговой службой (IRS, Служба внутренних доходов США). Об этом сообщила 2 марта TCS Group. Тиньков внес залог в связи с выдачей ордера на его арест, а обвинения связаны с занижением налогов. Позже со ссылкой на представителя Вестминстерского магистратского суда ТАСС сообщил, что слушание по делу состоится в суде Лондона 27 апреля.
Сумма залога – 20 млн фунтов стерлингов (около $25,6 млн), сообщил 1 марта британский таблоид Sunday Express. Бизнесмен оспаривает экстрадицию в США, он должен отмечаться в полиции три раза в неделю, а также не может выезжать за пределы лондонской кольцевой автодороги М25. Тиньков согласился, чтобы его передвижения контролировались электронным способом, а с 19.00 до 7.00 — находиться в своей квартире в лондонском районе Кенсингтон, сообщало издание.