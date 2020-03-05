Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт

TCS Group зарегистрирована на Кипре и является единственным акционером «Тинькофф банка», а Тиньков — основным акционером TCS Group. Его состояние Forbes оценивает в $2,2 млрд. Бизнесмена, который до 2013 г. был гражданином США, обязали находиться в Лондоне до окончания судебного спора с американской налоговой службой (IRS, Служба внутренних доходов США). Об этом сообщила 2 марта TCS Group. Тиньков внес залог в связи с выдачей ордера на его арест, а обвинения связаны с занижением налогов. Позже со ссылкой на представителя Вестминстерского магистратского суда ТАСС сообщил, что слушание по делу состоится в суде Лондона 27 апреля.