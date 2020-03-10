Татьяна Орлова стала акционером банка Михаила Прохорова
Бывшая владелица банка «Возрождение» Татьяна Орлова вошла в капитал банка «Международный финансовый клуб» (МФК) Михаила Прохорова. «Выражаю уверенность, что с приходом Татьяны Орловой банк МФК получает новые возможности и профессиональные компетенции для развития актуальных направлений», – прокомментировал сделку Прохоров. Теперь его доля в банке составляет 57,6% (владеет напрямую и через Onexim Holdings Ltd.), 6,5% принадлежит жене гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой. Все трое входят в совет директоров банка. Орлова планирует войти в капитал МФК, предупреждал «Коммерсантъ».
Сумму сделки стороны не раскрывают. В январе Орлова пришла в банк МФК на должность первого зампреда правления, она отвечает за развитие корпоративного бизнеса. По оценке управляющего партнера консалтинговой группы «Ирвикон» Ирины Вишневской, при капитале банка МФК 5,9 млрд руб. 35,84% стоят 2,13 млрд руб. Но если учесть премию за контроль, то пакет мог обойтись покупательнице в 2,8–3 млрд руб.