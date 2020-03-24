Рост необеспеченного кредитования снова ускорился
После двух месяцев замедления прирост необеспеченных потребительских ссуд (НПС) вновь ускорился и составил в январе 0,9% (до 9 трлн руб.), по данным ЦБ.
В декабре 2019 г. рост был 0,6%, в ноябре – 0,89%. Вероятно, динамика была бы еще выше, если бы не новогодние праздники, отмечает регулятор. Данных за февраль пока нет – ЦБ сообщает лишь, что общий рост розничного кредитования в этом месяце составил 1,2% (на 208 млрд руб.) и 17,8% год к году – минимум с апреля 2018 г. Результат мог быть выше, если бы не влияние коронавируса на туристическую отрасль и экономику в целом.
Более половины необеспеченных ссуд, по данным ЦБ, в январе взяли люди с показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение всех платежей по кредитам к ежемесячному доходу заемщика) выше 50%, в том числе более 20% – с ПДН выше 80%. Правда, как не раз отмечал регулятор, ПДН не включает неофициальные доходы, т. е. реальная долговая нагрузка может быть несколько ниже. За январь доля НПС с просрочкой свыше 90 дней в общем портфеле таких кредитов выросла на 0,2 п. п. до 7,7%.
Банки стали рассчитывать ПДН при выдаче кредита с октября 2019 г. От него стал зависеть коэффициент риска по каждому необеспеченному кредиту. Чем он выше, тем больше капитала требуется банку для выдачи такого кредита. Так ЦБ боролся с перегревом рынка потребительского кредитования. Действительно, после введения ПДН выдача необеспеченных ссуд стала расти медленнее.
Число обращений клиентов за кредитами наличными выросло на 15%, говорит член правления банка «Открытие» Ирина Кремлева. «Очевидно, он связан с изменением курса национальной валюты и неопределенностью по кредитным ставкам в будущем, – говорит она. – Ухудшения качества существующего портфеля мы пока не наблюдаем, так же как не наблюдаем роста закредитованности населения».
Выдача НПС в декабре – январе в банке слегка превзошла наши ожидания, говорит зампред правления «ОТП банка» Александр Васильев. «В марте мы увидели тренд на увеличение доли покупок онлайн в кредит, но сильного прироста выдачи НПС не должно произойти, – говорит он. – Банки уже принимают меры по их ограничению: мы ограничили суммы кредитов по отдельным направлениям и фокусируемся больше на своих заемщиках [чем на переманивании клиентов других банков]». ПДН 50% в нашей реальности – это не запредельно, а 80% и более – уже да, добавляет Васильев: «Мы выдаем кредиты заемщикам с ПДН более 50%, говорит он, только тем, у кого есть многолетняя хорошая кредитная история в нашем банке по кредитам с сопоставимым размером ежемесячного платежа».
Январское ускорение необеспеченного кредитования может быть компенсацией слабой декабрьской динамики, не характерной для предновогоднего периода, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Не исключено, что банки корректировали свои риск-модели с учетом новых требований регулятора и введения ПДН, что могло отразиться на динамике выдач, считает он.
В подготовке материала участвовал Артур Арутюнов