Рост необеспеченного кредитования снова ускорился

Выдача НПС в декабре – январе в банке слегка превзошла наши ожидания, говорит зампред правления «ОТП банка» Александр Васильев. «В марте мы увидели тренд на увеличение доли покупок онлайн в кредит, но сильного прироста выдачи НПС не должно произойти, – говорит он. – Банки уже принимают меры по их ограничению: мы ограничили суммы кредитов по отдельным направлениям и фокусируемся больше на своих заемщиках [чем на переманивании клиентов других банков]». ПДН 50% в нашей реальности – это не запредельно, а 80% и более – уже да, добавляет Васильев: «Мы выдаем кредиты заемщикам с ПДН более 50%, говорит он, только тем, у кого есть многолетняя хорошая кредитная история в нашем банке по кредитам с сопоставимым размером ежемесячного платежа».