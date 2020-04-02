Олег Тиньков передал акции «Тинькофф» в семейный траст
«Я всегда рассматривал свою долю в капитале «Тинькофф» в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем, – следует из сообщения основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова, распространенного его представителем. – В этой связи в октябре 2019 г. я начал процесс по переводу прав владения моими акциями «Тинькофф» от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти». Тиньков 6 марта рассказал о том, что у него острая форма лейкемии.
Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 г., следует из сообщения. При этом Тиньков намерен покинуть пост председателя совета директоров «Тинькофф банка» в течение ближайших нескольких недель. «Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», – пишет Тиньков.
Он сейчас находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США. Власти этой страны выдали ордер на арест предпринимателя, они подозревают его в сокрытии от налоговой службы состояния в $1 млрд. Минюст опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена в ночь на 6 марта, оно датировано 26 сентября 2019 г.
В чем обвиняют Тинькова
В 2013 г. TCS Group Тинькова провела IPO, в результате которого стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд, сообщил минюст США. Спустя три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США, следует из сообщения. Там также указано, что по закону он должен был заплатить налог с вмененного дохода от продажи активов, рассчитываемый как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы. Хотя на момент отказа от гражданства Олег Тиньков владел акциями TCS стоимостью более $1 млрд, он подал фальшивую налоговую декларацию, считает обвинение, отчитавшись о доходе менее чем в $206 000, а также он подал фальшивую декларацию при экспатриации, в которой указал, что его состояние составляет $300 000.
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.