Сбербанк из-за кризиса увеличил отчисления в резервы в 16 раз

Увеличить резервы пришлось прежде всего из-за падения курса рубля (на 16% к доллару и евро за месяц), объясняет банк. Качество валютных кредитов не ухудшилось, но пришлось дополнительно создать более 60 млрд руб. резервов. Это не повлияло на прибыль банка, так как было компенсировано соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода, говорится в сообщении Сбербанка. Но даже без учета этой части резервов отчисления выросли в семь раз, или более чем на 40 млрд руб.