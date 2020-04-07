Сбербанк из-за кризиса увеличил отчисления в резервы в 16 раз
Сбербанк в марте заработал 62,1 млрд руб. чистой прибыли, говорится в его отчетности по российским стандартам. Это на 16,5% меньше, чем в прошлом году, и на 19% по сравнению с февралем.
«В первой половине месяца мы увидели всплеск активности в большинстве сегментов: выдачи кредитов корпоративным и розничным клиентам составили 1,5 трлн руб., эквайринговые обороты показали существенный рост, увеличился объем конверсионных операций», – приводятся в сообщении Сбербанка слова его финансового директора Александра Морозова. По его словам, число активных ежедневных пользователей цифровых услуг в «Сбербанк онлайне» выросло за месяц на 1 млн человек. В то же время банк сформировал в марте дополнительные резервы «на фоне ожидаемого замедления российской экономики», указал Морозов.
Чистый процентный доход банка вырос на 11,3% – до 115,5 млрд руб. по сравнению с мартом 2019 г., чистый комиссионный – на 31% до 46,6 млрд руб. Прибыль сократилась из-за отчисления в резервы, которые выросли в 16 раз по сравнению с мартом прошлого года – до 109,4 млрд руб.
Увеличить резервы пришлось прежде всего из-за падения курса рубля (на 16% к доллару и евро за месяц), объясняет банк. Качество валютных кредитов не ухудшилось, но пришлось дополнительно создать более 60 млрд руб. резервов. Это не повлияло на прибыль банка, так как было компенсировано соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода, говорится в сообщении Сбербанка. Но даже без учета этой части резервов отчисления выросли в семь раз, или более чем на 40 млрд руб.
Сбербанк выдал рекордный для марта размер кредитов компаниям – 1,15 трлн руб., а также людям – 315 млрд руб. Остаток корпоративного портфеля без учета валютной переоценки за месяц вырос на 0,4% до 14,4 трлн руб. При этом, как уверяет банк, весь рост обеспечен кредитованием в рублях. Розничный кредитный портфель банка за месяц вырос на 1,1% – до 7,5 трлн руб. Доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составляет 2,24%, говорится в пресс-релизе банка.
Сбербанк не зафиксировал оттока клиентских средств по итогам марта, хотя по данным ЦБ, с 15 по 25 марта отток средств физических лиц из банков составил до 2%, после чего ситуация стабилизировалась. Сбербанк объясняет прирост средств вкладчиков в марте – на 0,5% без учета валютной переоценки до 13,9 трлн руб. – в том числе тем, что из-за объявления нерабочей недели с 29 марта по 5 апреля большинство компаний начислили зарплаты раньше обычного.
«Ведомости» направили запрос в Сбербанк, как изменились средства физлиц по итогам месяца без влияния этого фактора.