Страховщиков ждет трудный год

Распространение коронавируса в России отразится на всех отраслях и страховой сектор не исключение – любой сценарий развития кризиса приведет к значительному падению сборов, пишут в отчете аналитики «Эксперт РА». Вопрос лишь в том, как скоро закончится кризис. Но пандемия и ее последствия не так сильно ударят по страховой отрасли в России, как в развитых странах Запада, где финансовый рынок и экономика довольно сильно завязаны на страховые продукты, считают эксперты юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Russia, мнение которых приводит «Интерфакс».