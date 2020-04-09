Страховщиков ждет трудный год

Страховщиков ждет трудный годВ негативном сценарии взносы сократятся на четверть, прогнозирует «Экперт РА»
Распространение коронавируса в России отразится на всех отраслях и страховой сектор не исключение – любой сценарий развития кризиса приведет к значительному падению сборов, пишут в отчете аналитики «Эксперт РА». Вопрос лишь в том, как скоро закончится кризис. Но пандемия и ее последствия не так сильно ударят по страховой отрасли в России, как в развитых странах Запада, где финансовый рынок и экономика довольно сильно завязаны на страховые продукты, считают эксперты юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Russia, мнение которых приводит «Интерфакс».
В 2019 г. сектор стагнировал (1,48 трлн руб. премий) из-за падения сборов по страхованию жизни, которое было драйвером роста рынка последние несколько лет за счет полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). У страховщиков появились новые направления развития, которые, как считал ЦБ, могли стать долгосрочными драйверами рынка – добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование имущества граждан.