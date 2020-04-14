Автостраховки будут работать даже без пропуска на машину

Автостраховки будут работать даже без пропуска на машинуНарушение пропускного режима не повод отказывать в выплате по ОСАГО и каско
Нарушение водителями пропускного режима в тех регионах, где он введен, не отменяет и не изменяет действие договоров ОСАГО и каско в случае аварии, уверяют страховщики.
Отсутствие у участников аварии специальных пропусков не является основанием для отказа в выплате возмещения по каско и ОСАГО и/или не налагает на них каких-либо дополнительных обязанностей, говорит представитель «Альфастрахование». Наличие или отсутствие специального разрешения на передвижение в период действия режима самоизоляции не влияет на решение страховщика о признании события страховым и выплате страхового возмещения, подтверждает заместитель гендиректора «РЕСО гарантии» Игорь Иванов. Договоры страхования никак не связаны с пропускным режимом, говорит руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгичев: ни в одном договоре таких оговорок нет. «Нарушителя накажет государство», – добавляет представитель «Ренессанс страхования».
В Москве и Подмосковье оформление цифровых пропусков началось с 13 апреля, а с 15 апреля их наличие станет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте. Предусмотрено два вида цифровых пропусков: для работников организаций, деятельность которых не приостановлена, и для разового передвижения. Пропуск для разового передвижения можно оформить для посещения медицинской организации или других личных целей – правила оформления таких пропусков различаются. Для получения пропуска необходимо зарегистрировать личный кабинет на mos.ru или uslugi.mosreg.ru (для жителей Подмосковья) и заполнить электронную заявку. Выбрать тип пропуска и заполнить все необходимые сведения. После отправки заявитель получит буквенно-цифровой код, который необходимо сохранить (распечатать, сохранить в телефоне, записать) и иметь при себе вместе с документом, удостоверяющим личность, при передвижении по городу.
Пропуск для личных целей выдается на один календарный день. Получить его можно не более двух раз в неделю. Без цифрового пропуска передвигаться по городу можно только при предъявлении служебного удостоверения.
Задержание в пути без цифрового пропуска влечет предупреждение или штраф от 1000 до 30 000 руб. То же деяние, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, либо повторное совершение правонарушения влечет наложение штрафа в размере от 15 000 до 50 000 руб. Нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства влечет наложение штрафа в размере 5000 руб. Машина может быть задержана сотрудниками ГИБДД и перемещена на спецстоянку.
Одним из первых городов, где была введена система спецпропусков по QR-кодам, стал Нижний Новгород. Введя номер телефона и паспортные данные, нижегородец должен выбрать цель выхода из дома и в соответствии с этой целью указать место выхода и место прибытия, а также требующееся для этого время пребывания вне дома.
Севастополь с 6 апреля ввел систему спецпропусков для свободного передвижения по городу сотрудников предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение и торговлю товарами первой необходимости в условиях всеобщей самоизоляции населения из-за коронавируса.