Автостраховки будут работать даже без пропуска на машину

В Москве и Подмосковье оформление цифровых пропусков началось с 13 апреля, а с 15 апреля их наличие станет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте. Предусмотрено два вида цифровых пропусков: для работников организаций, деятельность которых не приостановлена, и для разового передвижения. Пропуск для разового передвижения можно оформить для посещения медицинской организации или других личных целей – правила оформления таких пропусков различаются. Для получения пропуска необходимо зарегистрировать личный кабинет на mos.ru или uslugi.mosreg.ru (для жителей Подмосковья) и заполнить электронную заявку. Выбрать тип пропуска и заполнить все необходимые сведения. После отправки заявитель получит буквенно-цифровой код, который необходимо сохранить (распечатать, сохранить в телефоне, записать) и иметь при себе вместе с документом, удостоверяющим личность, при передвижении по городу.