«Фридом финанс» перестал открывать счета крымчанам

«Фридом финанс» перестал открывать счета крымчанамБумаги его материнской компании торгуются в США
После того как брокер «Фридом финанс» потребовал от клиентов с крымской пропиской продать акции американских компаний, он и вовсе перестал открывать им брокерские счета, выяснили «Ведомости». Если на сайте брокера попробовать заполнить анкету клиента и в поле постоянной регистрации ввести Республику Крым или любой город полуострова, появится уведомление: «К сожалению, мы не можем открыть счет клиенту с адресом регистрации в Респ. Крым».
Консультант брокера на вопрос, почему крымчане не могут открыть счет, объяснил это «западными ограничениями, которые не признают эту [Крым] территорию». Представитель брокера этот вопрос никак не прокомментировал.
Старые клиенты «Фридом финанса» с крымской регистрацией столкнулись с другой проблемой – блокировкой счетов из-за невозможности обновить анкетные данные. Делать это брокер требует ежегодно, но у крымчан не получается: система требует от них «указать адрес регистрации за пределами Респ. Крым», рассказал «Ведомостям» один из таких клиентов брокера. Представитель «Фридом финанса» сообщил лишь, что сейчас переанкетирование клиентов с крымской пропиской проводится в штатном режиме.
Договор о брокерском обслуживании не является публичным договором, поэтому у брокера нет обязанности заключать такой договор с любым лицом, которое к нему обратится, говорит представитель ЦБ: соответственно, брокеры могут отказать любому лицу в заключении такого договора. Однако, отмечает представитель регулятора, Банку России неизвестно о случаях отказа в заключении договора о брокерском обслуживании гражданам, зарегистрированным в Крыму.
В октябре 2019 г. головная компания российского брокера Freedom Holding Corp. разместила бумаги на NASDAQ путем прямого листинга, так называемого Direct Listing Process (DLP), который подразумевает выход на биржу без привлечения капитала. На американской внебиржевой площадке ОТС Markets с 2018 г. торгуется 27% акций холдинга, 73% – у его основателя Тимура Турлова. Примерно половина обращающихся на рынке бумаг (12,9%) теперь на NASDAQ: на закрытии торгов 29 апреля акции компании торговались по $15,85, ее капитализация составляла $925 млн.
Freedom Holding зарегистрирован в США и включает в себя российского и казахстанского брокера и банк с одинаковым названием «Фридом финанс», ООО «Фридом финанс Украина», Freedom Finance Cyprus Ltd, Freedom Finance Germany TT GmbH., ООО «Фридом финанс» (Узбекистан).
В последнее время холдинг наращивает бизнес, присоединяя других российских брокеров. В октябре ФАС разрешила компании купить 100% одного из старейших игроков российского рынка – «Церих кэпитал». В 2018 г. «Фридом финанс» присоединил брокера «Нэттрэйдер».
В «Алор брокере» нет каких-либо ограничений для жителей Крыма, как и для любых граждан России, говорит его представитель: функционал и доступ к площадкам и инструментам никак отличаться не будет. В «Открытие брокере» житель Крыма также может открыть счет, уверяет директор департамента инвестиционных продуктов и сервисов Александр Дубров: процесс открытия счета абсолютно такой же и ограничений по инструментам на Московской бирже нет. Однако по торговле на глобальном рынке могут быть некоторые ограничения, отметил Дубров, каждый случай надо рассматривать индивидуально. Он не уточнил, о каких ограничениях идет речь.
Представители Московской и Санкт-Петербургской бирж (на последней в России торгуется основная часть иностранных бумаг) не ответили на запросы.