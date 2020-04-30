«Фридом финанс» перестал открывать счета крымчанам

В «Алор брокере» нет каких-либо ограничений для жителей Крыма, как и для любых граждан России, говорит его представитель: функционал и доступ к площадкам и инструментам никак отличаться не будет. В «Открытие брокере» житель Крыма также может открыть счет, уверяет директор департамента инвестиционных продуктов и сервисов Александр Дубров: процесс открытия счета абсолютно такой же и ограничений по инструментам на Московской бирже нет. Однако по торговле на глобальном рынке могут быть некоторые ограничения, отметил Дубров, каждый случай надо рассматривать индивидуально. Он не уточнил, о каких ограничениях идет речь.