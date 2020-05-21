Доллар впервые с начала марта упал ниже 71 рубля

Утром российские фондовые индексы и рубль могут продолжить попытки развить повышение в связи с сохранением оптимизма на нефтяных площадках, но покупки будут ограничены некоторым ухудшением настроений по американским фьючерсам и близостью важных сопротивлений, уверена аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. По ее оценке, США не отказываются от идеи дополнительного давления на Китай, хотя сейчас основное внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономических факторах. «В четверг будет опубликован большой блок статистики в Европе и США: если данные разочаруют, это может усилить коррекционный настрой», – отметила Кожухова.