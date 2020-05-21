Доллар впервые с начала марта упал ниже 71 рубля

Доллар впервые с начала марта упал ниже 71 рубляЕвро – ниже 78
Рубль подорожал на открытии Московской биржи в четверг, 21 мая. Курс доллара впервые с марта упал ниже отметки в 71 руб.: к 10.16 мск доллар торговался за 70,91 руб., подешевев на 18 коп. к предыдущему закрытию торгов. Евро к этому времени терял 21 коп.: впервые с марта валюта опустилась ниже 78 руб. – до 77,79 руб.
Индекс Московской биржи к моменту публикации вырос на 0,17% до 2775,48 пункта. Индекс РТС прибавил 0,58% до 1232,18 пункта. Цены на нефть растут. В 10.28 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $36,2 за баррель, прибавив в цене 1,4%. Баррель нефти WTI с поставкой в июне в это же время стоил $34,1, подорожав на 1,8%.
Утром российские фондовые индексы и рубль могут продолжить попытки развить повышение в связи с сохранением оптимизма на нефтяных площадках, но покупки будут ограничены некоторым ухудшением настроений по американским фьючерсам и близостью важных сопротивлений, уверена аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. По ее оценке, США не отказываются от идеи дополнительного давления на Китай, хотя сейчас основное внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономических факторах. «В четверг будет опубликован большой блок статистики в Европе и США: если данные разочаруют, это может усилить коррекционный настрой», – отметила Кожухова.
По словам главного аналитика ПСБ Богдана Зварича, на валютной секции Московской биржи рубль в начале сессии, несмотря на продолжающийся рост цены на нефть, может несколько ослабнуть по отношению к основным мировым валютам. Поводом к продажам послужит снижение интереса инвесторов к валютам EM (развивающихся рынков), в результате чего пара доллар/рубль отыграет часть потерь, однако сохранит позиции в диапазоне 71–71,5 руб., утверждает эксперт.
Сегодня нефть марки Brent обновила максимумы за последние два месяца, приблизившись к уровням начала марта. Таким образом, баланс спроса и предложения постепенно восстанавливается, открывая путь к докризисным уровням цен в $40–45 за баррель, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. По его оценке, неудивительно, что на таком фоне российские активы стали пользоваться повышенным спросом. При этом потенциал дальнейшего укрепления нацвалюты сохраняется.