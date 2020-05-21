Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Доллар впервые с начала марта упал ниже 71 рубля

Евро – ниже 78
Артем Гирш Анна Третьяк
Андрей Гордеев / Ведомости

Рубль подорожал на открытии Московской биржи в четверг, 21 мая. Курс доллара впервые с марта упал ниже отметки в 71 руб.: к 10.16 мск доллар торговался за 70,91 руб., подешевев на 18 коп. к предыдущему закрытию торгов. Евро к этому времени терял 21 коп.: впервые с марта валюта опустилась ниже 78 руб. – до 77,79 руб.

Индекс Московской биржи к моменту публикации вырос на 0,17% до 2775,48 пункта. Индекс РТС прибавил 0,58% до 1232,18 пункта. Цены на нефть растут. В 10.28 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $36,2 за баррель, прибавив в цене 1,4%. Баррель нефти WTI с поставкой в июне в это же время стоил $34,1, подорожав на 1,8%.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут продолжить попытки развить повышение в связи с сохранением оптимизма на нефтяных площадках, но покупки будут ограничены некоторым ухудшением настроений по американским фьючерсам и близостью важных сопротивлений, уверена аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. По ее оценке, США не отказываются от идеи дополнительного давления на Китай, хотя сейчас основное внимание инвесторов сосредоточено на макроэкономических факторах. «В четверг будет опубликован большой блок статистики в Европе и США: если данные разочаруют, это может усилить коррекционный настрой», – отметила Кожухова.

Российский рынок начал неделю с роста

Доллар торгуется дешевле 73 рублей, евро – дешевле 79

По словам главного аналитика ПСБ Богдана Зварича, на валютной секции Московской биржи рубль в начале сессии, несмотря на продолжающийся рост цены на нефть, может несколько ослабнуть по отношению к основным мировым валютам. Поводом к продажам послужит снижение интереса инвесторов к валютам EM (развивающихся рынков), в результате чего пара доллар/рубль отыграет часть потерь, однако сохранит позиции в диапазоне 71–71,5 руб., утверждает эксперт.

Сегодня нефть марки Brent обновила максимумы за последние два месяца, приблизившись к уровням начала марта. Таким образом, баланс спроса и предложения постепенно восстанавливается, открывая путь к докризисным уровням цен в $40–45 за баррель, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер. По его оценке, неудивительно, что на таком фоне российские активы стали пользоваться повышенным спросом. При этом потенциал дальнейшего укрепления нацвалюты сохраняется.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных