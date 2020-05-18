Российский рынок начал неделю с роста

Российский рынок начал неделю с ростаДоллар торгуется дешевле 73 рублей, евро – дешевле 79
Российский рынок растет в начале недели. На открытии торгов в понедельник рубль подорожал на 57 коп. к доллару и 60 коп. к евро. К 11.00 мск доллар стоил 72,96 руб. (минус 62 коп. к закрытию пятницы), евро – 78,89 руб. (- 73 коп.).
Июльские фьючерсы на нефть Brent на Лондонской межконтинентальной бирже подорожали на 4,2% до $33,85 за баррель.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов прибавил 1,1%, а к 11.00 мск вырос уже на 2%, достигнув 2645,93 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, к этому времени вырос на 3,17% до 1142,57 п.
Увереннее всего растут обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+3,97% и 3,02% соответственно), «Норильского никеля» (+3,62%), «Роснефти» (+3%) и «Лукойла» (+2,75%).
Российский рынок, как фондовый, так и валютный, следует за другими, указывает инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин: индекс S&P500 в пятницу, уже после закрытия российского рынка, вырос на 0,4%, сегодня фьючерсы на него растут еще на 1,3%, рост также наблюдается на азиатских площадках и на нефтяном рынке. «В отсутствие негативных новостей ничто не мешает рынкам расти на ликвидности, влитой мировыми регуляторами за последние пару месяцев», – объясняет рост Бахтин. Кроме того, появляются сообщения о постепенном снятии карантинных мер, добавляет он.
Рынки поддерживает постепенное снятие ограничений, введенных для борьбы с вирусом, открытие экономик и улучшение статистики по заболеваемости в Европе и США, согласен начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. Тем более что постепенное снятие карантина удачно наложилось на сделку по сокращению нефтедобычи, начавшую действовать с мая, что, конечно, поддержало нефтяные котировки, говорит он. Кроме того, на этой неделе начнет работу Национальный конгресс Китая, где может быть объявлено о новых инфраструктурных реформах, что тоже окажет поддержку сырьевым рынкам, продолжает Заболотнев. «Собственно, и инвесторы сейчас идут не в широкий спектр активов, а скорее ищут возможности в отдельных секторах, которые должны пойти в рост благодаря открытию экономик. Это, в частности, нефтяная отрасль и металлурги, а их рост придает импульс и всему рынку», – рассказывает он.
Председатель ФРС США Джером Пауэлл в выходные выразил уверенность, что в течение нескольких месяцев экономика начнет восстанавливаться – это заявление инвесторы тоже восприняли позитивно, замечает Бахтин. «Тем не менее на горизонте нескольких месяцев не исключены новые вспышки вируса, да и его экономические последствия еще только предстоит наблюдать в полной мере, поэтому новые коррекции на рынке не исключены», – предупреждает он.
Кроме того, на первый план снова выходит рост напряженности в отношениях между США и Китаем, пишет в обзоре главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. «Эскалация конфликта, с возможностью введения взаимных санкций и возникновением проблем с торговым соглашением, может негативно сказаться на темпах восстановления мировой экономики после коронакризиса», – опасается он. Этот фактор будет оказывать давление на рисковые активы, сдерживая активность покупателей, полагает Зварич.