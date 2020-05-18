Российский рынок начал неделю с роста

Рынки поддерживает постепенное снятие ограничений, введенных для борьбы с вирусом, открытие экономик и улучшение статистики по заболеваемости в Европе и США, согласен начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. Тем более что постепенное снятие карантина удачно наложилось на сделку по сокращению нефтедобычи, начавшую действовать с мая, что, конечно, поддержало нефтяные котировки, говорит он. Кроме того, на этой неделе начнет работу Национальный конгресс Китая, где может быть объявлено о новых инфраструктурных реформах, что тоже окажет поддержку сырьевым рынкам, продолжает Заболотнев. «Собственно, и инвесторы сейчас идут не в широкий спектр активов, а скорее ищут возможности в отдельных секторах, которые должны пойти в рост благодаря открытию экономик. Это, в частности, нефтяная отрасль и металлурги, а их рост придает импульс и всему рынку», – рассказывает он.