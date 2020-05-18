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Российский рынок начал неделю с роста

Доллар торгуется дешевле 73 рублей, евро – дешевле 79
Анна Третьяк
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский рынок растет в начале недели. На открытии торгов в понедельник рубль подорожал на 57 коп. к доллару и 60 коп. к евро. К 11.00 мск доллар стоил 72,96 руб. (минус 62 коп. к закрытию пятницы), евро – 78,89 руб. (- 73 коп.).

Июльские фьючерсы на нефть Brent на Лондонской межконтинентальной бирже подорожали на 4,2% до $33,85 за баррель.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов прибавил 1,1%, а к 11.00 мск вырос уже на 2%, достигнув 2645,93 пункта. Его долларовый аналог, индекс РТС, к этому времени вырос на 3,17% до 1142,57 п.

Увереннее всего растут обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+3,97% и 3,02% соответственно), «Норильского никеля» (+3,62%), «Роснефти» (+3%) и «Лукойла» (+2,75%).

Российский рынок, как фондовый, так и валютный, следует за другими, указывает инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин: индекс S&P500 в пятницу, уже после закрытия российского рынка, вырос на 0,4%, сегодня фьючерсы на него растут еще на 1,3%, рост также наблюдается на азиатских площадках и на нефтяном рынке. «В отсутствие негативных новостей ничто не мешает рынкам расти на ликвидности, влитой мировыми регуляторами за последние пару месяцев», – объясняет рост Бахтин. Кроме того, появляются сообщения о постепенном снятии карантинных мер, добавляет он. 

Рынки поддерживает постепенное снятие ограничений, введенных для борьбы с вирусом, открытие экономик и улучшение статистики по заболеваемости в Европе и США, согласен начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. Тем более что постепенное снятие карантина удачно наложилось на сделку по сокращению нефтедобычи, начавшую действовать с мая, что, конечно, поддержало нефтяные котировки, говорит он. Кроме того, на этой неделе начнет работу Национальный конгресс Китая, где может быть объявлено о новых инфраструктурных реформах, что тоже окажет поддержку сырьевым рынкам, продолжает Заболотнев. «Собственно, и инвесторы сейчас идут не в широкий спектр активов, а скорее ищут возможности в отдельных секторах, которые должны пойти в рост благодаря открытию экономик. Это, в частности, нефтяная отрасль и металлурги, а их рост придает импульс и всему рынку», – рассказывает он. 

Председатель ФРС США Джером Пауэлл в выходные выразил уверенность, что в течение нескольких месяцев экономика начнет восстанавливаться – это заявление инвесторы тоже восприняли позитивно, замечает Бахтин. «Тем не менее на горизонте нескольких месяцев не исключены новые вспышки вируса, да и его экономические последствия еще только предстоит наблюдать в полной мере, поэтому новые коррекции на рынке не исключены», – предупреждает он.

Кроме того, на первый план снова выходит рост напряженности в отношениях между США и Китаем, пишет в обзоре главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. «Эскалация конфликта, с возможностью введения взаимных санкций и возникновением проблем с торговым соглашением, может негативно сказаться на темпах восстановления мировой экономики после коронакризиса», – опасается он. Этот фактор будет оказывать давление на рисковые активы, сдерживая активность покупателей, полагает Зварич.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных