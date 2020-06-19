ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии банков за переводы

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии банков за переводыБанки стали вводить новые комиссии после ограничения ставки эквайринга
Центробанк намерен получить право регулировать размеры банковских комиссий за переводы, а также лимиты на такие операции. Регулятор попросит Госдуму наделить его такими полномочиями. Первым об этом сообщил ТАСС.
Банки стали вводить новые комиссии, чтобы компенсировать доходы, которых они лишились после того, как ЦБ для поддержки онлайн-торговли в условиях пандемии ограничил размер комиссии по эквайрингу до 1%. О такой возможности Ассоциация банков России предупреждала в конце мая Михаила Мишустина. Банкиры просили премьер-министра отказаться от ограничения комиссий за эквайринг, указав, что пострадать в этой ситуации могут и граждане: банки будут вынуждены начать взимать плату с клиентов за обслуживание карт, доступ к колл-центру, а также сократить или даже отменить программы лояльности. Все эти услуги финансируются за счет той межбанковской комиссии, которая снижается в результате административного регулирования.
«Отмена "банковского роуминга" (комиссий за переводы внутри одного банка между разными регионами) направлена на то, чтобы повысить доступность переводов для граждан внутри сети одного и того же банка вне зависимости от региона его присутствия, говорит представитель ЦБ, банки эту норму в целом соблюдают. Но также "мы видим, что отдельные участники рынка, ссылаясь на новые требования, ввели новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри своей сети", продолжает он, вводить такие барьеры недопустимо с учетом того, что банк знает своего клиента и его платежное поведение, с точки зрения затрат самого банка такие ограничения не обоснованы.
За комиссию за переводы внутри банка в размере 1% пользователи и власти часто критиковали Сбербанк. Банк не раскрывает обороты переводов физлиц. Согласно его данным в 2017 г. на него пришлось около 70% переводов с карты на карту в стране. В прошлом году, по данным ЦБ, россияне совершили 6,4 млрд переводов на 35,6 трлн руб.
После того, как Сбербанк отменил в апреле банковский роуминг, он ввел аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона. Новая комиссия должна компенсировать отмену платы за «банковский роуминг». Она коснулась 12% клиентов. «Более 88% наших клиентов ежемесячно переводят средства на сумму менее 50 000 руб.», – рассказывала в апреле «Ведомостям» зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
«Ведомости» направили запрос в Сбербанк.
Для регулирования в необходимых случаях предельных величин комиссий и лимитов операций ЦБ требуются соответствующие полномочия, по аналогии с комиссиями в рамках платежных систем, сообщил представитель ЦБ: «Мы в ближайшее время будем выходить к законодателям с таким предложением и просить его поддержать».
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков относится к желанию ЦБ получить дополнительные полномочия неоднозначно. «Я бы не спешил ее поддерживать, вопросы доходов, в том числе комиссионных должен регулировать рынок», – заявил он «Ведомостям». Но и реакция ЦБ ему понятна, говорит Аксаков, банки могли бы не злоупотреблять сложившейся ситуацией, вводя другие комиссии, если им пришлось пойти на сокращение одних. «Поэтому с ходу оценивать инициативу ЦБ нельзя, мы ее изучим», – заключает Аксаков.
Представитель ВТБ сказал лишь, что все переводы внутри банка и банков группы ВТБ через банкоматы, онлайн-приложение или в офисе бесплатны.
Учитывая последние заявления банков, о повышении комиссий, ЦБ будет мониторить ситуацию, сказала 19 июня во время пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «У нас пока нет полномочий по ограничению, но я не исключаю, что если банки будут увеличивать нагрузку на население, которое пользуется картами, что мы обратимся в Госдуму с просьбой дать нам такого рода полномочия для того, чтобы в крайних ситуациях, как в ситуации с эквайринговыми комиссиями, использовать эти полномочия и регулировать их», — сказала Набиуллина.