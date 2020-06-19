ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии банков за переводы

«Отмена "банковского роуминга" (комиссий за переводы внутри одного банка между разными регионами) направлена на то, чтобы повысить доступность переводов для граждан внутри сети одного и того же банка вне зависимости от региона его присутствия, говорит представитель ЦБ, банки эту норму в целом соблюдают. Но также "мы видим, что отдельные участники рынка, ссылаясь на новые требования, ввели новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри своей сети", продолжает он, вводить такие барьеры недопустимо с учетом того, что банк знает своего клиента и его платежное поведение, с точки зрения затрат самого банка такие ограничения не обоснованы.