Накопительное страхование жизни выросло на треть

Накопительное страхование жизни выросло на третьРоссияне заинтересовались долгосрочными страховыми продуктами
На рынке страхования жизни (СЖ) по итогам девяти месяцев, несмотря на сложную экономическую обстановку, сохранился рост: объем рынка вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 320 млрд руб. СЖ остается драйвером всего рынка, а наибольшую положительную динамику – 29% (с 73,2 млрд до 94,3 млрд руб.) – показало накопительное страхование жизни (НСЖ). Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, подводя итоги трех кварталов. Вторая серьезная тенденция, о которой говорят страховщики жизни, – рост интереса клиентов к долгосрочным продуктам в целом.
Прежний лидер по скорости прироста сборов – инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) – утратил роль драйвера: сборы по этому виду страхования снизились на 6%. Также, несмотря на бурный рост ипотеки, сборы по кредитным видам страхования уменьшились на 0,5%.
Рынок СЖ в III квартале отражает общее настроение в экономике и обществе, считает вице-президент ВСС Виктор Дубровин. «Сейчас работают три основных тренда: это невысокие ставки по депозитам, высокая волатильность на инвестиционном и валютном рынках и смена модели потребительского поведения – пандемия продемонстрировала необходимость иметь накопления и дополнительную страховую и медицинскую защиту», – отмечает он.
73,4% всего объема
страховой премии во II квартале пришлось на пять ведущих компаний, в том числе лидер рынка – «Сбербанк страхование жизни» – получил 24,5%
Алексей Янин, управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА», напоминает, что опережающий рост НСЖ наметился еще в прошлом году, а в 2020 г. это проявилось наиболее ярко. При этом эксперт указывает, что при оценке трендов на рынке нужно учитывать проблему терминологии: компании сами решают, что называть накопительным, а что – инвестиционным страхованием жизни. «Например, уже появились накопительные программы СЖ с единовременным взносом и более коротким сроком (3–5 лет), ранее считавшимся признаком ИСЖ. Классическое накопительное страхование все-таки отличают большой срок и регулярные взносы – ежемесячные или ежеквартальные», – подчеркивает Янин.
Другие эксперты подтверждают, что проявилась тенденция замещения продаж, когда продукты просто «переупаковываются» и переназываются: было ИСЖ – стало НСЖ. Особенно активно этот процесс пошел после жесткой критики ИСЖ со стороны Банка России (ЦБ), неоднократно заявлявшего о его низкой доходности. Так, зампред ЦБ Виктор Чистюхин на форуме «Лидеры страхового рынка» 29 октября приводил такие цифры доходности: в среднем за девять месяцев по трехлетним договорам она составила 4,2% годовых, по пятилетним – 3,1%. При этом 32% полисов, по данным ЦБ, показали нулевую доходность и только 17% полисов – доходность выше 5%. «Вряд ли можно говорить в данном случае об удовлетворенности граждан в таких условиях и о ценности данного страхового продукта для потребителя», – заявил тогда Чистюхин, пообещав «продолжать думать, что с этим делать». Именно позиция ЦБ заставила страховщиков жизни переориентироваться на накопительное страхование, гибридные продукты и в целом на повышение ценности продукта для клиента.
Алексей Руденко, генеральный директор компании «Росгосстрах жизнь», отмечает, что сегодня инвестиционно-накопительные продукты содержат встроенные гарантии для клиентов, которые обеспечиваются инструментами с фиксированной доходностью (ОФЗ, корпоративными облигациями, банковскими депозитами). На фоне низких ставок все большая часть взноса клиента уходит на гарантии и остается меньше возможностей для получения дополнительного дохода и сервисов. Один из способов сохранения привлекательности продуктов помимо снижения комиссии посредников и маржи страховой компании – увеличение срока продуктов, так как одна и та же гарантия на большем сроке стоит дешевле, считает эксперт. Так, хороший отклик у клиентов получило предложение семилетних договоров ИСЖ с опцией досрочного отзыва. Продукт запущен весной и по итогам III квартала уже занимает до четверти в структуре общих продаж. «Аналогичное смещение в сторону больших сроков происходит и в НСЖ, – отмечает Руденко. – Все больше программ в структуре – на 10 и более лет».
Павел Самиев, генеральный директор аналитического центра «Бизнесдром», считает, что еще рано говорить о том, что сроки СЖ существенно выросли, но тенденция уже начала проявляться. «Один из триггеров – снижение ставок. Снижение комиссий и других расходов – это один из факторов для повышения привлекательности продуктов в СЖ, но удлинение сроков – это также очевидный путь, который выгоден и для клиентов, и для страховщиков. Полагаю, через год мы уже сможем уверенно сказать, стало ли удлинение сроков СЖ действительно устойчивой тенденцией, но все предпосылки к этому уже есть», – говорит Самиев.