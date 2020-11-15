Накопительное страхование жизни выросло на треть

Другие эксперты подтверждают, что проявилась тенденция замещения продаж, когда продукты просто «переупаковываются» и переназываются: было ИСЖ – стало НСЖ. Особенно активно этот процесс пошел после жесткой критики ИСЖ со стороны Банка России (ЦБ), неоднократно заявлявшего о его низкой доходности. Так, зампред ЦБ Виктор Чистюхин на форуме «Лидеры страхового рынка» 29 октября приводил такие цифры доходности: в среднем за девять месяцев по трехлетним договорам она составила 4,2% годовых, по пятилетним – 3,1%. При этом 32% полисов, по данным ЦБ, показали нулевую доходность и только 17% полисов – доходность выше 5%. «Вряд ли можно говорить в данном случае об удовлетворенности граждан в таких условиях и о ценности данного страхового продукта для потребителя», – заявил тогда Чистюхин, пообещав «продолжать думать, что с этим делать». Именно позиция ЦБ заставила страховщиков жизни переориентироваться на накопительное страхование, гибридные продукты и в целом на повышение ценности продукта для клиента.