«Сбер» получил контрольный пакет производителя онлайн-касс «Эвотор»

«Мы довольны результатами работы и скоростью развития «Эвотора», – заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – Всего за несколько лет (с 2016 г.) коллегам удалось занять лидирующие позиции на огромном рынке, а компания тем временем продолжает разрабатывать новые устройства и ставит амбициозные цели на новых для себя рынках».