«Сбер» получил контрольный пакет производителя онлайн-касс «Эвотор»Это позволит «еще более тесно» интегрировать «Эвотор» в экосистему «Сбера»
«Сбер» купил за 2,1 млрд руб. 29% компании – производителя онлайн-касс «Эвотор» у группы компаний АТОЛ. В итоге доля банка в финтех-компании выросла до 69%. 31% останется во владении сооснователя и генерального директора «Эвотора» Андрея Романенко (который также является сооснователем Qiwi) и его партнеров по ООО «Дата капитал».
«Мы довольны результатами работы и скоростью развития «Эвотора», – заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – Всего за несколько лет (с 2016 г.) коллегам удалось занять лидирующие позиции на огромном рынке, а компания тем временем продолжает разрабатывать новые устройства и ставит амбициозные цели на новых для себя рынках».
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