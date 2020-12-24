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«Сбер» получил контрольный пакет производителя онлайн-касс «Эвотор»

Это позволит «еще более тесно» интегрировать «Эвотор» в экосистему «Сбера»
Елена Ведерина
Максим Стулов / Ведомости

«Сбер» купил за 2,1 млрд руб. 29% компании – производителя онлайн-касс «Эвотор» у группы компаний АТОЛ. В итоге доля банка в финтех-компании выросла до 69%. 31% останется во владении сооснователя и генерального директора «Эвотора» Андрея Романенко (который также является сооснователем Qiwi) и его партнеров по ООО «Дата капитал». 

«Мы довольны результатами работы и скоростью развития «Эвотора», – заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – Всего за несколько лет (с 2016 г.) коллегам удалось занять лидирующие позиции на огромном рынке, а компания тем временем продолжает разрабатывать новые устройства и ставит амбициозные цели на новых для себя рынках».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных