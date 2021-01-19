Чем финтех-стартап Plaid заинтересовал Visa

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Армин Лашет, председатель ХДС /AFP

После 11 месяцев неопределенности стало ясно, кто будет претендовать на кресло Ангелы Меркель на выборах в сентябре. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) 52 года из последних 72 лет возглавлял федеральное правительство Германии. Но два с небольшим года назад Меркель заявила, что отказывается от руководства партией и не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. После ожесточенной схватки определилась ее преемница – председателем ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но, проработав всего 14 месяцев, в феврале прошлого года она решила покинуть пост из-за внутрипартийного скандала: отделение ХДС земли Тюрингия нарушило негласное табу и заключило альянс с крайне правой «Альтернативой для Германии».

Выборы нового канцлера должны были состояться в апреле, но переносились из-за пандемии. В конце концов их решено было провести онлайн. За право руководить партией схлестнулись миллионер, функционер ХДС Фридрих Мерц, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген и премьер-министр земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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