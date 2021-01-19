Чем финтех-стартап Plaid заинтересовал Visa

После 11 месяцев неопределенности стало ясно, кто будет претендовать на кресло Ангелы Меркель на выборах в сентябре. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) 52 года из последних 72 лет возглавлял федеральное правительство Германии. Но два с небольшим года назад Меркель заявила, что отказывается от руководства партией и не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. После ожесточенной схватки определилась ее преемница – председателем ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но, проработав всего 14 месяцев, в феврале прошлого года она решила покинуть пост из-за внутрипартийного скандала: отделение ХДС земли Тюрингия нарушило негласное табу и заключило альянс с крайне правой «Альтернативой для Германии».