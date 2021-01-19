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Банк России разрешил получать доход от инвестиций в ПИФы имуществом

Препятствием может стать неурегулированность налоговых вопросов, предупреждают эксперты
Екатерина Шохина
Банк России разрешил получать доход от инвестиций в ПИФы имуществом /Евгений Разумный / Ведомости

Пайщики биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) и вкладчики ПИФов, доступных только для квалифицированных инвесторов, при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости).

Соответствующее указание Банка России вступает в силу 1 февраля 2021 г. одновременно с соответствующими поправками в закон об инвестиционных фондах. «Появление у инвестора права требовать получения имущества при погашении пая должно повысить инвестиционную привлекательность ПИФов», – отмечают в Центробанке. Уточняется, что по закону такая возможность должна быть предусмотрена правилами доверительного управления фондом.

Как объяснила «Ведомостям» юрист Forward Legal Вероника Решетникова, речь идет о правах пайщиков закрытых паевых фондов (ЗПИФ) и биржевых фондов. Под имуществом понимается как недвижимость, так и доли в организациях, акции, облигации и проч.

«Как и прежде, квалифицированные инвесторы ПИФов могут в любой рабочий день обратиться к управляющей компании, которая осуществляет управление фондом, с заявкой о погашении своего пая. Однако, если ранее потребовать выдел имущества вместо денег могли только инвесторы БПИФов, сейчас любой квалифицированный инвестор любого ПИФа сможет получить в счет своего пая имущество, в том числе и недвижимое.

По общему правилу стоимость такого имущества должна быть равна сумме, причитающейся владельцу инвестиционных паев», – подчеркивает юрист. При этом Решетникова отмечает, что «правила доверительного управления конкретного фонда могут предусматривать, что стоимость выделяемого имущества может быть меньше приходящейся на владельца инвестиционных паев доли». В таких случаях непокрытый остаток причитающейся суммы выплачивается инвестору денежными средствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных