Банк России разрешил получать доход от инвестиций в ПИФы имуществом

Банк России разрешил получать доход от инвестиций в ПИФы имуществомПрепятствием может стать неурегулированность налоговых вопросов, предупреждают эксперты
Пайщики биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) и вкладчики ПИФов, доступных только для квалифицированных инвесторов, при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости).
Соответствующее указание Банка России вступает в силу 1 февраля 2021 г. одновременно с соответствующими поправками в закон об инвестиционных фондах. «Появление у инвестора права требовать получения имущества при погашении пая должно повысить инвестиционную привлекательность ПИФов», – отмечают в Центробанке. Уточняется, что по закону такая возможность должна быть предусмотрена правилами доверительного управления фондом.
Как объяснила «Ведомостям» юрист Forward Legal Вероника Решетникова, речь идет о правах пайщиков закрытых паевых фондов (ЗПИФ) и биржевых фондов. Под имуществом понимается как недвижимость, так и доли в организациях, акции, облигации и проч.
«Как и прежде, квалифицированные инвесторы ПИФов могут в любой рабочий день обратиться к управляющей компании, которая осуществляет управление фондом, с заявкой о погашении своего пая. Однако, если ранее потребовать выдел имущества вместо денег могли только инвесторы БПИФов, сейчас любой квалифицированный инвестор любого ПИФа сможет получить в счет своего пая имущество, в том числе и недвижимое.
По общему правилу стоимость такого имущества должна быть равна сумме, причитающейся владельцу инвестиционных паев», – подчеркивает юрист. При этом Решетникова отмечает, что «правила доверительного управления конкретного фонда могут предусматривать, что стоимость выделяемого имущества может быть меньше приходящейся на владельца инвестиционных паев доли». В таких случаях непокрытый остаток причитающейся суммы выплачивается инвестору денежными средствами.