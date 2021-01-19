Банк России разрешил получать доход от инвестиций в ПИФы имуществом

«Как и прежде, квалифицированные инвесторы ПИФов могут в любой рабочий день обратиться к управляющей компании, которая осуществляет управление фондом, с заявкой о погашении своего пая. Однако, если ранее потребовать выдел имущества вместо денег могли только инвесторы БПИФов, сейчас любой квалифицированный инвестор любого ПИФа сможет получить в счет своего пая имущество, в том числе и недвижимое.