Подорожают ли кредиты из-за нового риска банков

Подорожают ли кредиты из-за нового риска банковБанковское лобби видит «опасную недальновидность» в пересмотре условий договоров из-за ковида
За прошедший месяц Арбитражный суд Москвы принял два решения, которые Ассоциация банков России (АБР) в заявлении от 25 июня назвала принуждением банков к кабальным сделкам в пользу заемщиков. Речь идет о решениях в пользу киносети «Синема парк» Александра Мамута и ООО «ТРК «Красногорск» группы «Регионы», владеющей торговым центром «Июнь». Оба истца входят в лидирующие на своем рынке группы (см. врез) и оба требовали существенно пересмотреть условия кредитного договора с банком «Траст» из-за снижения доходов в пандемию.
В решениях судов есть два важных для рынка сигнала. Судья в деле «Синема парка» (полный текст опубликован 24 июня) поддержал не только отсрочку по погашению тела кредита и процентные каникулы, но и радикальное снижение общей ставки – с 7,5 до символического 1%. Но если кинотеатры входят в правительственный перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, то бизнес по сдаче в аренду площадей в торговых центрах – нет. Это не помешало судье в полном объеме удовлетворить иск ТРК «Красногорск» (текст решения опубликован 25 мая) – в частности, отсрочить платежи на два года и отменить пени. Из разъяснений судьи следует, что наличие отрасли в правительственном списке необязательное условие для принудительного изменения договора в пользу заемщика.