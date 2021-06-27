Подорожают ли кредиты из-за нового риска банков

В решениях судов есть два важных для рынка сигнала. Судья в деле «Синема парка» (полный текст опубликован 24 июня) поддержал не только отсрочку по погашению тела кредита и процентные каникулы, но и радикальное снижение общей ставки – с 7,5 до символического 1%. Но если кинотеатры входят в правительственный перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, то бизнес по сдаче в аренду площадей в торговых центрах – нет. Это не помешало судье в полном объеме удовлетворить иск ТРК «Красногорск» (текст решения опубликован 25 мая) – в частности, отсрочить платежи на два года и отменить пени. Из разъяснений судьи следует, что наличие отрасли в правительственном списке необязательное условие для принудительного изменения договора в пользу заемщика.