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Подорожают ли кредиты из-за нового риска банков

Банковское лобби видит «опасную недальновидность» в пересмотре условий договоров из-за ковида
Екатерина Литова
Опасения банковской отрасли понятны, рассуждает он: заемщики, косвенно ссылаясь на пандемию, пойдут получать через суд благоприятные для себя условия, на которых банк мог бы и не выдать кредит /Евгений Разумный / Ведомости

За прошедший месяц Арбитражный суд Москвы принял два решения, которые Ассоциация банков России (АБР) в заявлении от 25 июня назвала принуждением банков к кабальным сделкам в пользу заемщиков. Речь идет о решениях в пользу киносети «Синема парк» Александра Мамута и ООО «ТРК «Красногорск» группы «Регионы», владеющей торговым центром «Июнь». Оба истца входят в лидирующие на своем рынке группы (см. врез) и оба требовали существенно пересмотреть условия кредитного договора с банком «Траст» из-за снижения доходов в пандемию.

В решениях судов есть два важных для рынка сигнала. Судья в деле «Синема парка» (полный текст опубликован 24 июня) поддержал не только отсрочку по погашению тела кредита и процентные каникулы, но и радикальное снижение общей ставки – с 7,5 до символического 1%. Но если кинотеатры входят в правительственный перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, то бизнес по сдаче в аренду площадей в торговых центрах – нет. Это не помешало судье в полном объеме удовлетворить иск ТРК «Красногорск» (текст решения опубликован 25 мая) – в частности, отсрочить платежи на два года и отменить пени. Из разъяснений судьи следует, что наличие отрасли в правительственном списке необязательное условие для принудительного изменения договора в пользу заемщика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных