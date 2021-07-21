Qiwi продаст долю в банке «Точка»

Далеко не все инвестиции Qiwi в банковский бизнес оказались успешными. Год назад группа признала, что так и не нашла покупателя на «банк для хипстеров» – Рокетбанк – и решила свернуть его деятельность. Рокетбанк создали в 2013 г. Олег Козырев, Алексей Колесников, Михаил Провизион и Виктор Лысенко. В 2016 г. они продали его «ФК Открытие». Спустя год банк выкупила Qiwi вместе с активами «Точки» за 700 млн руб. Qiwi потеряла на Рокетбанке 5–5,5 млрд руб. с учетом стоимости его покупки в 2017 г. и убытков – прошлых и будущих. Группа пыталась продать убыточный банк с августа 2018 г. За 2019 г. убыток Рокетбанка вырос более чем вдвое – до 2,3 млрд руб.