Qiwi продаст долю в банке «Точка»Инициатором покупки выступил основной акционер «Точки» – банк «Открытие»
Группа Qiwi продаст свои 40% в цифровом банке для предпринимателей «Точка» его мажоритарному акционеру – банку «ФК Открытие». Об этом говорится в сообщении Qiwi, поступившем в «Ведомости». Ориентировочная стоимость доли Qiwi – 4,95 млрд руб. (исходя из текущей стоимости компании в 11 млрд руб.), но она может быть пересмотрена в большую или меньшую сторону на основании финансовых результатов «Точки» за 2021 г. Сделку стороны надеятся закрыть в III квартале этого года.
Группа Qiwi впервые раскрыла весь размер инвестиций в проект «Точка» – он составил 2,1 млрд руб. Группа также получила дивиденды от «Точки» в размере 600 млн руб. Таким образом, сделка (если долю продадут за 4,9 млрд руб.) представляет собой 2,5-кратную отдачу на инвестиции, говорится в сообщении компании.
Рынок спокойно отреагировал на заявление Qiwi. Ее расписки после публикации отчетности на Московской бирже выросли на 2,9% до 760 руб., торги на NASDAQ начнутся в 16:30 мск.
Изначально банк для предпринимателей «Точка» принадлежал «Банку 24.ру», который входил в финансовую группу «Лайф». Осенью 2014 г. «Банк 24.ру» лишился лицензии и договорился с «ФК Открытие» о передаче технологий «Точки», а также переходе ее сотрудников. В октябре 2017 г. Qiwi выкупила технологии и бренды Рокетбанка и «Точки» незадолго до санации банка «ФК Открытие». По словам на тот момент гендиректора и сооснователя Qiwi Сергея Солонина, Qiwi заплатила «большие деньги» за эти активы, но он не раскрыл точную сумму. Тогда же он рассказывал, что ведутся переговоры с пятью банками о сотрудничестве с «Точкой».
В 2018 г. Qiwi и банк «ФК Открытие» создали совместное предприятие – АО «Точка». В СП доля «ФК Открытие» составила 50% плюс 1 акция, доля Qiwi – 40%, 10% минус 1 акция принадлежит менеджменту «Точки». «Открытие» и «Киви банк» предоставляли банковские услуги клиентам «Точки», а АО «Точка» отвечало за ИТ-инфраструктуру, поддержку пользователей и сопутствующие услуги. К концу 2020 г. «Точка» имела около 96 млрд руб. на клиентских счетах и привлекла более 580 000 клиентов.
Инициатором выкупа доли группы стал банк «ФК Открытие», уточняет представитель Qiwi. Группа, «ФК Открытие» и «Точка» продолжат сотрудничество в развитии b2b-сервисов как партнеры. Но опыт внедрения мультибанковской модели на уровне группы показал, что «Точка» стала для Qiwi успешным финансовым вложением, но не стратегическим проектом для дальнейшего развития фокусных направлений, отмечает представитель компании. Сейчас основным приоритетом для Qiwi являются обеспечение стабильного роста бизнеса группы на базе стратегических ниш в сегментах самозанятости, электронной коммерции, цифровых развлечений, денежных переводов и торгового финансирования.
Увеличение доли в «Точке» – один из логичных шагов реализации дальнейшей стратегии «ФК Открытие» по развитию цифровой платформы для малого бизнеса, заявил представитель банка. «Точка» сохранит высокую долю автономности и операционную самостоятельность, добавил он: компания имеет эффективную бизнес-модель и налаженные бизнес-процессы, лояльных клиентов и уникальную корпоративную культуру.
Продажа «Точки» не меняет прогнозов группы относительно ее финансового результата на этот год. Чистая выручка сегмента платежных сервисов Qiwi снизится на 15–25%, или 3,4–5,6 млрд руб. в сравнении с 2020 г., описывала свои ожидания на этот год группа Qiwi в отчетности за 2020 г. На этот вид бизнеса группы пришлось 87% всей выручки Qiwi за минувший год, таким образом, группа рискует лишиться до 22% совокупной выручки. Результаты сегмента платежных сервисов будут частично зависеть от двух существенных факторов:
способности Qiwi восстановить или заменить обороты платежей, связанные с трансграничными операциями, которые в декабре частично ограничил ЦБ;
способности обеспечить себе место в новых реалиях индустрии ставок.
Общая чистая выручка снизится в этом году на 15–25% в сравнении с 2020 г. (на 3,9–6,5 млрд руб.), а чистая прибыль — на 15–30% (на 1,5–3 млрд руб.), прогнозирует Qiwi.
В декабре 2020 г. ЦБ по итогам проверки ограничил некоторые операции «Киви банка» и оштрафовал его на 11 млн руб. Ограничения распространяются на большинство видов платежей иностранным торговым компаниям и денежные переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. В группе считают, что наложенные ограничения обусловлены в первую очередь эволюцией общего подхода ЦБ к толкованию применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей, а не конкретными выявленными недостатками. Ограничения негативно повлияли и будут продолжать оказывать негативное влияние на операционные результаты сегмента платежных сервисов, отмечали в Qiwi.
Общее влияние ограничений ЦБ на чистую выручку сегмента платежных сервисов за IV квартал 2020 г. составило от 500 млн руб. до 600 млн руб., оценила компания.
Позднее Qiwi предупредила инвесторов о риске дальнейших ограничений, вызванных проверкой Центробанка: компания отмечала, что любое нарушение правил регулятора может привести к штрафам, запрету на проведение некоторых операций, временной администрации со стороны регулятора и, в крайних случаях, отзыву банковской лицензии.
Далеко не все инвестиции Qiwi в банковский бизнес оказались успешными. Год назад группа признала, что так и не нашла покупателя на «банк для хипстеров» – Рокетбанк – и решила свернуть его деятельность. Рокетбанк создали в 2013 г. Олег Козырев, Алексей Колесников, Михаил Провизион и Виктор Лысенко. В 2016 г. они продали его «ФК Открытие». Спустя год банк выкупила Qiwi вместе с активами «Точки» за 700 млн руб. Qiwi потеряла на Рокетбанке 5–5,5 млрд руб. с учетом стоимости его покупки в 2017 г. и убытков – прошлых и будущих. Группа пыталась продать убыточный банк с августа 2018 г. За 2019 г. убыток Рокетбанка вырос более чем вдвое – до 2,3 млрд руб.