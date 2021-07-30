ВТБ увеличил прогноз прибыли по итогам года

ВТБ увеличил прогноз прибыли по итогам годаГосбанк надеется заработать порядка 300 млрд вместо 250—270 млрд рублей
Второй по величине банк страны – ВТБ – улучшил прогноз чистой прибыли по итогам года: если в феврале банк надеялся заработать 250—270 млрд, то теперь убрал диапазон и планирует достичь более 295 млрд руб. прибыли. Об этом сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Стратегия развития банка до 2023 г. предполагала, что в 2020 г. ВТБ заработает 230 млрд чистой прибыли, в 2021 г. – 270 млрд, а к 2022 г. она достигнет 300 млрд. Но выполнить план в прошлом году помешали пандемия и последовавший за ней кризис: чистая прибыль группы по МСФО упала в 2020 г. на 63% и составила 75,3 млрд руб.
Группа изменила прогноз по чистой прибыли на фоне успешно завершившегося первого полугодия: ВТБ заработал рекордные 170,6 млрд руб. чистой прибыли с уровнем возврата на капитал в 18,5%, следует из отчетности банка по МСФО. По сравнению с первым полугодием кризисного 2020 г. прибыль банка показала четырехкратный рост.
Такого результата банку удалось добиться, во-первых, за счет роста операционного дохода – на 39,4% до 405,1 млрд руб. (до создания резервов). Чистый процентный доход вырос на 21,4% в сравнении с прошлым годом – до 306 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 38,3% до 84,1 млрд руб.
Кредиты компаниям выросли с начала года на 2,2% до 9,5 трлн руб., кредиты гражданам – на 10,8% до 4,2 трлн руб. Средства физлиц за отчетный период выросли на 3,1% до 5,9 трлн руб., юрлиц — на 19,1% до 8,4 трлн руб. Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле сократилась на 90 б. п. и составила 4,8% на 30 июня.
Во-вторых, ВТБ сильно сократил отчисления в резервы в первом полугодии – в 2,1 раза до 54 млрд против 114 млрд руб. годом ранее. Из этой суммы 23 млрд пришлось на кредиты компаниям, 31 млрд – на кредиты населению. При этом банк по-прежнему не распускает резервы по макропоправке, уточнил Пьянов.
Госбанк изменил прогноз по чистой процентной марже – она составит 3,7% вместо прогнозируемых в феврале 3,5%. Но прогноз банка ниже показателя маржи по итогам первого полугодия (3,8%). Маржа снизится из-за последствий повышения ключевой ставки, отметил Пьянов. Изменен прогноз и чистого комиссионного дохода – он вырастет на 20% год к году против февральского прогноза в 10%. Стоимость риска, по мнению банка, будет ниже 1% (ожидалось, что она будет выше).
За сутки до ВТБ по международным стандартам отчитался крупнейший банк – Сбербанк. Он тоже заработал рекордную прибыль за первое полугодие в размере 630 млрд руб. Госбанк вновь допустил, что его чистая прибыль по итогам 2021 г. может составить 1 трлн руб. Стратегия банка на 2018–2020 гг. предусматривала выход Сбербанка на уровень прибыли в 1 трлн руб. в прошлом году, но планам помешала пандемия: банк заработал 760,3 млрд руб., что на 10% ниже, чем в 2019 г. С тех пор Сбербанк прогнозов по прибыли не дает. Позднее предправления госбанка Герман Греф отмечал, что прибыли в 1 трлн руб. банк сможет достичь не ранее 2022 г.
В первом полугодии весь банковский сектор заработал рекордную прибыль – 1,2 трлн руб., отчитывался ЦБ, прогнозируя 2 трлн руб. по итогам года. Такую прибыль сектор показывает благодаря росту основных статей доходов и снижения отчислений в резервы: чистый процентный доход банков вырос в первом полугодии до 1,9 трлн руб. (+13%), чистый комиссионный доход – до 712 млрд (+27%). Отчисления в резервы сократились в 2,4 раза – до 298 млрд руб. На прибыль сектора давят операционные расходы, которые выросли на 20%, достигнув 1,2 трлн руб.
Маржа сектора, несмотря на рост ключевой ставки ЦБ (6,5% с 26 июля), немного выросла – с 4,2 до 4,4%. Это связано с тем, что текущие счета банки переоценивают медленнее депозитов, а это сдерживает рост стоимости фондирования, указывал Банк России. Стоимость риска сектора на рекордно низких уровнях: 1,4% – по рознице и 0,1% – по корпоративным кредитам. Объясняется это низким уровнем создания резервов банками.