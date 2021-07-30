ВТБ увеличил прогноз прибыли по итогам года

Второй по величине банк страны – ВТБ – улучшил прогноз чистой прибыли по итогам года: если в феврале банк надеялся заработать 250—270 млрд, то теперь убрал диапазон и планирует достичь более 295 млрд руб. прибыли. Об этом сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Стратегия развития банка до 2023 г. предполагала, что в 2020 г. ВТБ заработает 230 млрд чистой прибыли, в 2021 г. – 270 млрд, а к 2022 г. она достигнет 300 млрд. Но выполнить план в прошлом году помешали пандемия и последовавший за ней кризис: чистая прибыль группы по МСФО упала в 2020 г. на 63% и составила 75,3 млрд руб.