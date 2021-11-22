Российский рубль и фондовый рынок рухнули до минимумов августа

Спекуляции о «готовящемся вторжении» российских войск на Украину появились около десяти дней назад. В конце прошлой недели, 21 ноября, Bloomberg со ссылкой на источники раскрыл детали данных разведки США о подготовке атаки. По информации агентства, рассматривается сценарий с нападением России на Украину через Крым, общую сухопутную границу и через Белоруссию с использованием около 100 тактических групп – это около 100 000 солдат. Источники Bloomberg описывают возможное вторжение как операцию на пересеченной местности в холодное время года, охватывающую обширную территорию.