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Топ-5 российских акций с потенциалом роста в 2022 году

Эти бумаги сделают портфель инвестора более защищенным и доходным, считают аналитики
Инга Сангалова
Евгений Разумный / Ведомости

Уходящий 2021 год был одним из самых волатильных для российского фондового рынка. Из-за пандемии и геополитики инвесторы распродавали российские активы, но индексам Мосбиржи и РТС удалось сохранить рост – с начала года (по закрытию на 28 декабря) они поднялись на 14 и 15,1% соответственно. Главным образом благодаря росту компаний нефтегазового и банковского секторов.

Аналитики считают российский фондовый рынок недооцененным относительно своих справедливых уровней и видят перспективы его роста в 2022 г. Фондовый рынок завершит следующий год на уровнях 4300 пунктов по индексу Мосбиржи (+16% к значению закрытия 28 декабря) и 1800 пунктов по индексу РТС (+12%), прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Акции будут поддерживать высокие цены на сырьевые товары в условиях восстановления мировой и российской экономик, сохранение избыточной ликвидности в мире из-за ультрамягкой монетарной политики ведущих центробанков (ФРС, ЕЦБ, ЦБ Китая) и высокая дивидендная доходность российского фондового рынка.

При отсутствии шоков индекс Мосбиржи может вырасти и к 4770 пунктам, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Дивидендная доходность российских акций за 2022 г. достигнет 9,7%, ожидают аналитики «Атона». В «МКБ инвестициях» дивидендную доходность индекса Мосбиржи на следующий год прогнозируют на уровне 9%, делая ставку на нефтегазовый сектор и крупнейшие российские банки.

«Ведомости» отобрали пять российских акций, в рост которых верят аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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