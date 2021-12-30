Топ-5 российских акций с потенциалом роста в 2022 году

Аналитики считают российский фондовый рынок недооцененным относительно своих справедливых уровней и видят перспективы его роста в 2022 г. Фондовый рынок завершит следующий год на уровнях 4300 пунктов по индексу Мосбиржи (+16% к значению закрытия 28 декабря) и 1800 пунктов по индексу РТС (+12%), прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Акции будут поддерживать высокие цены на сырьевые товары в условиях восстановления мировой и российской экономик, сохранение избыточной ликвидности в мире из-за ультрамягкой монетарной политики ведущих центробанков (ФРС, ЕЦБ, ЦБ Китая) и высокая дивидендная доходность российского фондового рынка.