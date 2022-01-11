26% головной компании «Мигкредит» сына Мамута продали в 9 раз дешевле начальной цены

25,61% уставного капитала кипрской Migcredit Holdings, единственного владельца одной из крупнейших микрофинансовых компаний – «Мигкредит», приобрела член совета директоров самой Migcredit Марина Грёнберг. До Migcredit Holdings Грёнберг возглавляла фонд A&NN Investments, управляющий активами бизнесмена Александра Мамута. Топ-менеджер купила пакет за 380,5 млн руб., следует из данных ресурса «Электронные системы Поволжья». Акции были выставлены на продажу в 2019 г. в ходе банкротства их владельца «Инвестпро».