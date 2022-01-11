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26% головной компании «Мигкредит» сына Мамута продали в 9 раз дешевле начальной цены

Пакет не могли продать с 2019 года, в итоге его купила топ-менеджер материнской компании
Софья Шелудченко
Падение выручки «Мигкредита» связывают с ужесточением требований к деятельности МФО со стороны Банка России / Наташа Шарапова для Ведомостей

25,61% уставного капитала кипрской Migcredit Holdings, единственного владельца одной из крупнейших микрофинансовых компаний – «Мигкредит», приобрела член совета директоров самой Migcredit Марина Грёнберг. До Migcredit Holdings Грёнберг возглавляла фонд A&NN Investments, управляющий активами бизнесмена Александра Мамута. Топ-менеджер купила пакет за 380,5 млн руб., следует из данных ресурса «Электронные системы Поволжья». Акции были выставлены на продажу в 2019 г. в ходе банкротства их владельца «Инвестпро».

Кроме Грёнберг в торгах участвовала одна из структур Мамута (по данным «СПАРК-Интерфакса») – «Директ Уан», которая предложила за акции на 500 000 руб. меньше – 380 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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