VK и Ozon могут исключить из индекса MSCI Russia

VK и Ozon могут исключить из индекса MSCI RussiaИх места могут занять давние претенденты – ПИК и ММК
Бумаги технологической компании VK и онлайн-ритейлера Ozon стали основными претендентами на исключение из состава фондового индекса MSCI Russia, который входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI EM, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля по московскому времени, итоги майского полугодового – в ночь на 13 мая. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 февраля и 31 мая соответственно.
MSCI Russia – международный индекс российских акций, на который ориентируются фонды и инвесторы при формировании своих портфелей. Сейчас в него входит 26 компаний, среди них «Яндекс», «Татнефть», «Роснефть», головная компания «Тинькофф банка» TCS Group, «Полиметалл», «Полюс», «Магнит», «Северсталь», НЛМК, «Алроса», МТС, «Сургутнефтегаз», UC Rusal, «Фосагро», X5 Group, «Интер РАО», ВТБ. По итогам ноябрьского пересмотра в индекс MSCI Russia включили акции UC Rusal. Наибольший вес у «Газпрома» (19,12%), «Лукойла» (14,5%) и Сбербанка (13,72%). У Ozon и VK наименьший вес в индексе – 0,38 и 0,36% соответственно.