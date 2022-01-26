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VK и Ozon могут исключить из индекса MSCI Russia

Их места могут занять давние претенденты – ПИК и ММК
Екатерина Литова Софья Шелудченко
VK и Ozon могут исключить из индекса MSCI Russia / Максим Стулов / Ведомости

Бумаги технологической компании VK и онлайн-ритейлера Ozon стали основными претендентами на исключение из состава фондового индекса MSCI Russia, который входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI EM, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля по московскому времени, итоги майского полугодового – в ночь на 13 мая. Изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 февраля и 31 мая соответственно.

MSCI Russia – международный индекс российских акций, на который ориентируются фонды и инвесторы при формировании своих портфелей. Сейчас в него входит 26 компаний, среди них «Яндекс», «Татнефть», «Роснефть», головная компания «Тинькофф банка» TCS Group, «Полиметалл», «Полюс», «Магнит», «Северсталь», НЛМК, «Алроса», МТС, «Сургутнефтегаз», UC Rusal, «Фосагро», X5 Group, «Интер РАО», ВТБ. По итогам ноябрьского пересмотра в индекс MSCI Russia включили акции UC Rusal. Наибольший вес у «Газпрома» (19,12%), «Лукойла» (14,5%) и Сбербанка (13,72%). У Ozon и VK наименьший вес в индексе – 0,38 и 0,36% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных