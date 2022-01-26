VK и Ozon могут исключить из индекса MSCI Russia

MSCI Russia – международный индекс российских акций, на который ориентируются фонды и инвесторы при формировании своих портфелей. Сейчас в него входит 26 компаний, среди них «Яндекс», «Татнефть», «Роснефть», головная компания «Тинькофф банка» TCS Group, «Полиметалл», «Полюс», «Магнит», «Северсталь», НЛМК, «Алроса», МТС, «Сургутнефтегаз», UC Rusal, «Фосагро», X5 Group, «Интер РАО», ВТБ. По итогам ноябрьского пересмотра в индекс MSCI Russia включили акции UC Rusal. Наибольший вес у «Газпрома» (19,12%), «Лукойла» (14,5%) и Сбербанка (13,72%). У Ozon и VK наименьший вес в индексе – 0,38 и 0,36% соответственно.