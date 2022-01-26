Bank of America ожидает удорожания золота до $1925 за унцию

Золото сохраняет свою привлекательность для инвесторов и торгуется выше $1800 за унцию. При этом реальная 10-летняя доходность (разница между номинальной доходностью 10-летних казначейских облигаций и инфляцией) и индекс доллара DXY (индекс стоимости доллара США в сравнении с корзиной из шести валют, в которую входят евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) в сравнении с 2021 г. растут. Реальная 10-летняя доходность (10 Year Real Interest Rate) выросла с минимального значения (-1,25%) в 2021 г. до -0,54%, а DXY – с 89,5 до 95,7, говорится в обзоре аналитиков Bank of America.