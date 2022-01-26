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Bank of America ожидает удорожания золота до $1925 за унцию

Нарастающая геополитическая напряженность и падение фондовых рынков повышают интерес инвесторов к традиционно защитному активу
Инга Сангалова
Золото сохраняет свою привлекательность для инвесторов в качестве страховки портфеля / Leonhard Foeger / Reuters

Высокая стоимость акций и неуверенность в эффективности тактики ФРС по борьбе с инфляцией привели к значительному снижению аппетита к риску у инвесторов. «Золото явно пользуется популярностью в качестве страховки портфеля, – заявил директор по исследованиям BullionVault Адриан Эш (его слова приводит MarketWatch). – Повышение процентных ставок, как правило, является сдерживающим фактором для золота, но риск ошибки ФРС в слишком запоздалом повышении теперь усугубляется невозможностью спасти инвесторов в акции дешевыми деньгами».

Золото сохраняет свою привлекательность для инвесторов и торгуется выше $1800 за унцию. При этом реальная 10-летняя доходность (разница между номинальной доходностью 10-летних казначейских облигаций и инфляцией) и индекс доллара DXY (индекс стоимости доллара США в сравнении с корзиной из шести валют, в которую входят евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) в сравнении с 2021 г. растут. Реальная 10-летняя доходность (10 Year Real Interest Rate) выросла с минимального значения (-1,25%) в 2021 г. до -0,54%, а DXY – с 89,5 до 95,7, говорится в обзоре аналитиков Bank of America.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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