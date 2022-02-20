В фокусе недели «Лента», ВТБ, «Евраз», Alibaba, eBay, Macy’s

С 21 по 25 февраля финансовые результаты истекшего квартала огласят крупнейшие компании мира в различных секторах экономики, в том числе китайский интернет-гигант Alibaba, крупнейшая в мире площадка интернет-аукционов eBay, старейшая в США сеть универмагов. Из российских эмитентов отчетность по МСФО выпустят ритейлер «Лента», ВТБ, металлургическая компания «Евраз» и энергетическая компания «Юнипро».