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В банках растет спрос на защиту от кибератак

Продукты покупаются быстро и без пилотов: это происходит на фоне ухода с рынка иностранных вендоров
Наталья Заруцкая
За последние три недели число запросов на услуги и продукты для противодействия мошенничеству выросло более чем в 2 раза / Евгений Разумный / Ведомости

Спрос банковского сектора на средства защиты от кибератак, утечек данных и ряд других продуктов резко увеличился после начала спецоперации, а вместе с ней – кратного роста количества DDoS-атак из-за рубежа. Повышенный спрос фиксируют все отечественные компании по информационной безопасности, ответившие «Ведомостям»: Group-IB, Zecurion, SearchInform, «Инфосистемы джет», R-Vision, «Гарда технологии», UserGate, Qrator Labs, «Информзащита», «Инфотекс» и «Элвис-плюс».

Возросший интерес банков к продуктам отечественных компаний происходит на фоне ухода с российского рынка десятка американских и европейских вендоров информационной безопасности, в частности таких компаний, как Cisco, IBM, Oracle, Imperva, Fortinet, Microsoft, Norton, Avast и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных