В банках растет спрос на защиту от кибератак

В банках растет спрос на защиту от кибератакПродукты покупаются быстро и без пилотов: это происходит на фоне ухода с рынка иностранных вендоров
Спрос банковского сектора на средства защиты от кибератак, утечек данных и ряд других продуктов резко увеличился после начала спецоперации, а вместе с ней – кратного роста количества DDoS-атак из-за рубежа. Повышенный спрос фиксируют все отечественные компании по информационной безопасности, ответившие «Ведомостям»: Group-IB, Zecurion, SearchInform, «Инфосистемы джет», R-Vision, «Гарда технологии», UserGate, Qrator Labs, «Информзащита», «Инфотекс» и «Элвис-плюс».
Возросший интерес банков к продуктам отечественных компаний происходит на фоне ухода с российского рынка десятка американских и европейских вендоров информационной безопасности, в частности таких компаний, как Cisco, IBM, Oracle, Imperva, Fortinet, Microsoft, Norton, Avast и др.
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