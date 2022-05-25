Рынок США на пороге медвежьего цикла

Аналитики Уолл-стрит, оценивая глубину текущей коррекции ведущих американских индексов, все чаще говорят о надвигающейся затяжной медвежьей фазе фондового рынка – она начинается, когда индекс снижается с максимумов на 20%. Многие из них считают, что рынок уже в медвежьей фазе, хотя эталонный индекс широкого рынка S&P 500 еще не подтвердил это технически. От исторических пиков января 2022 г. S&P 500 торговался на 18% ниже по итогам закрытия 24 мая. Опуститься еще на 2% при текущей волатильности бенчмарк может в любую минуту – в пятницу, 20 мая, индекс уже опускался почти на 21% ниже максимумов, но сумел отскочить к закрытию сессии.