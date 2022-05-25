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Рынок США на пороге медвежьего цикла

В периоды снижения рынка, за которым часто идет рецессия, стоит смотреть на более консервативные активы – биржевые фонды, золото, банки и нефтегаз
Инга Сангалова
Даже если экономику США ждет спад, на рынке есть ниши, где можно укрыться / DANIEL ROLAND / AFP

Аналитики Уолл-стрит, оценивая глубину текущей коррекции ведущих американских индексов, все чаще говорят о надвигающейся затяжной медвежьей фазе фондового рынка – она начинается, когда индекс снижается с максимумов на 20%. Многие из них считают, что рынок уже в медвежьей фазе, хотя эталонный индекс широкого рынка S&P 500 еще не подтвердил это технически. От исторических пиков января 2022 г. S&P 500 торговался на 18% ниже по итогам закрытия 24 мая. Опуститься еще на 2% при текущей волатильности бенчмарк может в любую минуту – в пятницу, 20 мая, индекс уже опускался почти на 21% ниже максимумов, но сумел отскочить к закрытию сессии.

NASDAQ, который состоит преимущественно из акций технологических компаний, скорректировался больше чем на 28% с максимальных значений. Промышленный Dow Jones опустился ниже максимумов почти на 14%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных