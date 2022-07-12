Средства граждан на краткосрочных депозитах достигли рекордных 11,8 трлн рублей

При этом с более длинных вкладов граждане деньги забирали: депозиты на срок от 1 года до 3 лет сократились с начала года в 2,5 раза – с 9,6 трлн на 1 января до 3,8 трлн руб. на 1 июня. Граждане в марте также начали забирать деньги со счетов «до востребования» – средства на них сократились с почти 14 трлн в начале года до 9,6 трлн руб. в мае.