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Средства граждан на краткосрочных депозитах достигли рекордных 11,8 трлн рублей

К этому привели высокие ставки по таким вкладам, но сейчас доходность уже ниже инфляции
Наталья Заруцкая Софья Шелудченко
Средства граждан на вкладах от 3 до 6 месяцев достигли 11,8 трлн руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Средства граждан на вкладах сроком от 3 до 6 месяцев достигли рекордного максимума за последние 3,5 года: за первое полугодие они выросли почти в 14,5 раза – с 812 млрд до 11,8 трлн руб. на 1 июня, следует из опубликованной Банком России статистики. Данные отражают рублевые и валютные вклады, текущие счета, но не учитывают счета эскроу.

При этом с более длинных вкладов граждане деньги забирали: депозиты на срок от 1 года до 3 лет сократились с начала года в 2,5 раза – с 9,6 трлн на 1 января до 3,8 трлн руб. на 1 июня. Граждане в марте также начали забирать деньги со счетов «до востребования» – средства на них сократились с почти 14 трлн в начале года до 9,6 трлн руб. в мае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных