Средства граждан на краткосрочных депозитах достигли рекордных 11,8 трлн рублей

Средства граждан на краткосрочных депозитах достигли рекордных 11,8 трлн рублейК этому привели высокие ставки по таким вкладам, но сейчас доходность уже ниже инфляции
Средства граждан на вкладах сроком от 3 до 6 месяцев достигли рекордного максимума за последние 3,5 года: за первое полугодие они выросли почти в 14,5 раза – с 812 млрд до 11,8 трлн руб. на 1 июня, следует из опубликованной Банком России статистики. Данные отражают рублевые и валютные вклады, текущие счета, но не учитывают счета эскроу.
При этом с более длинных вкладов граждане деньги забирали: депозиты на срок от 1 года до 3 лет сократились с начала года в 2,5 раза – с 9,6 трлн на 1 января до 3,8 трлн руб. на 1 июня. Граждане в марте также начали забирать деньги со счетов «до востребования» – средства на них сократились с почти 14 трлн в начале года до 9,6 трлн руб. в мае.
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