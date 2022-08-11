Дебютный выпуск облигаций «Делимобиля» не заинтересовал крупных инвесторов

Дебютный выпуск облигаций «Делимобиля» не заинтересовал крупных инвесторовКомпания собрала в 4 раза меньше запланированного
Дебютный выпуск высокодоходных облигаций (ВДО) каршеринга «Делимобиль» не нашел спроса у крупных инвесторов: из запланированных 3 млрд руб. компания смогла привлечь в 4 раза меньше – лишь 676,4 млн руб., сообщил эмитент выпуска, ООО «Каршеринг Руссия». Основной спрос обеспечили розничные инвесторы, а не институциональные – бумагу приобрело более 6000 человек.
Ставка купона установлена на уровне 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,65% годовых. Купоны квартальные. Организаторами размещения были Газпромбанк и «Тинькофф банк». Дебютный выпуск компании размещен в рамках программы облигаций объемом до 50 млрд руб., зарегистрированной Московской биржей 6 июля.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам