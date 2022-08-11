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Дебютный выпуск облигаций «Делимобиля» не заинтересовал крупных инвесторов

Компания собрала в 4 раза меньше запланированного
Софья Шелудченко Михаил Кузнецов
Дебютный выпуск облигаций «Делимобиля» не заинтересовал крупных инвесторов / Андрей Гордеев / Ведомости

Дебютный выпуск высокодоходных облигаций (ВДО) каршеринга «Делимобиль» не нашел спроса у крупных инвесторов: из запланированных 3 млрд руб. компания смогла привлечь в 4 раза меньше – лишь 676,4 млн руб., сообщил эмитент выпуска, ООО «Каршеринг Руссия». Основной спрос обеспечили розничные инвесторы, а не институциональные – бумагу приобрело более 6000 человек.

Ставка купона установлена на уровне 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,65% годовых. Купоны квартальные. Организаторами размещения были Газпромбанк и «Тинькофф банк». Дебютный выпуск компании размещен в рамках программы облигаций объемом до 50 млрд руб., зарегистрированной Московской биржей 6 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных