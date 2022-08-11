Дебютный выпуск облигаций «Делимобиля» не заинтересовал крупных инвесторов

Дебютный выпуск высокодоходных облигаций (ВДО) каршеринга «Делимобиль» не нашел спроса у крупных инвесторов: из запланированных 3 млрд руб. компания смогла привлечь в 4 раза меньше – лишь 676,4 млн руб., сообщил эмитент выпуска, ООО «Каршеринг Руссия». Основной спрос обеспечили розничные инвесторы, а не институциональные – бумагу приобрело более 6000 человек.