Какие у инвесторов есть варианты по разблокировке своих бумаг

Почти полгода российские инвесторы пытаются понять, как им разблокировать свои бумаги, пока власти и Банк России не выработали централизованного решения. «Если бы это была легкореализуемая задача, она, наверное, была бы уже решена», – говорил в июле «Ведомостям» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Судебный процесс может занять годы, европейские консультанты за получение лицензии на разблокировку требуют большой чек, а покупатели на внебиржевом рынке предлагают гигантский дисконт. «Ведомости» разбирались, какие сейчас у инвесторов есть варианты и какой из них наиболее реализуем.