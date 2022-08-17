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Какие у инвесторов есть варианты по разблокировке своих бумаг

Наиболее реальный – коллективное обращение в ЕС за лицензией, но защита прав инвесторов должна решаться системно, говорят юристы
Михаил Кузнецов
Пока власти и регулятор ищут единое решение проблемы с разблокировкой застрявших в НРД бумаг, инвесторы начинают предпринимать самостоятельные попытки избавиться от активов / REUTERS

Почти полгода российские инвесторы пытаются понять, как им разблокировать свои бумаги, пока власти и Банк России не выработали централизованного решения. «Если бы это была легкореализуемая задача, она, наверное, была бы уже решена», – говорил в июле «Ведомостям» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Судебный процесс может занять годы, европейские консультанты за получение лицензии на разблокировку требуют большой чек, а покупатели на внебиржевом рынке предлагают гигантский дисконт. «Ведомости» разбирались, какие сейчас у инвесторов есть варианты и какой из них наиболее реализуем.

Международные депозитарии Euroclear и Clearstream в конце февраля закрыли «мост» с Национальным расчетным депозитарием (НРД), а в начале июня Евросоюз ввел против него санкции, законодательно отрезав российских инвесторов от своих ценных бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных