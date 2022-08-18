Объем торгов юанем на Мосбирже в моменте превысил торги долларом

Внешнеторговые расчеты, безусловно, переключаются на юани, но это очень постепенный и растянутый процесс, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По его мнению, дневной объем юаня вполне может перегнать доллар уже к концу года. В любом случае это неизбежно, потому что антикризисные показатели эффективности российской экономики сейчас сосредоточены на дедолларизации.