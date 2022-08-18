Объем торгов юанем на Мосбирже в моменте превысил торги долларом

Объем торгов юанем на Мосбирже в моменте превысил торги долларомДневной объем торгов юанем к концу года может перегнать доллар, говорит эксперт
Обороты торгов юанем превысили в моменте торги долларом, следует из данных Московской биржи. Торги китайской валютой с поставкой «завтра» составили 45,9 млрд руб., долларом – примерно на 2 млрд руб. меньше, около 43,9 млрд руб. (по состоянию на 14:30 мск).
Торги юанем по итогам всего торгового дня пока еще не превышали доллар и евро. В среду, 17 августа, объем торгов китайской валютой был 55,7 млрд руб., долларом – почти 90 млрд руб.
Сейчас доллар торгуется по 59,1 руб., евро стоит 60,1 руб., юань – 8,7 руб.
«Ведомости» ожидают комментарий Мосбиржи.
Внешнеторговые расчеты, безусловно, переключаются на юани, но это очень постепенный и растянутый процесс, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По его мнению, дневной объем юаня вполне может перегнать доллар уже к концу года. В любом случае это неизбежно, потому что антикризисные показатели эффективности российской экономики сейчас сосредоточены на дедолларизации.
В начале июля торги юанем на Мосбирже впервые превысили объем торгов по евро. Ежедневные объемы торгов в паре юань/рубль в июле на Мосбирже составили в среднем 70,51 млрд руб., считал Bloomberg. Это оказалось больше дневного объема торгов по паре евро/рубль (58,66 млрд руб.), но меньше показателей пары доллар/рубль (117,74 млрд руб.).
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор уже в течение многих лет проводит политику дедолларизации своих резервов: с 2013 по 2021 г. доля доллара в них сократилась с 41,6 до 10,9%.