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Объем торгов юанем на Мосбирже в моменте превысил торги долларом

Дневной объем торгов юанем к концу года может перегнать доллар, говорит эксперт
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Обороты торгов юанем превысили в моменте торги долларом, следует из данных Московской биржи. Торги китайской валютой с поставкой «завтра» составили 45,9 млрд руб., долларом – примерно на 2 млрд руб. меньше, около 43,9 млрд руб. (по состоянию на 14:30 мск).

Торги юанем по итогам всего торгового дня пока еще не превышали доллар и евро. В среду, 17 августа, объем торгов китайской валютой был 55,7 млрд руб., долларом – почти 90 млрд руб.

Сейчас доллар торгуется по 59,1 руб., евро стоит 60,1 руб., юань – 8,7 руб.

Мосбиржа начала торги облигациями в китайских юанях

«Ведомости» ожидают комментарий Мосбиржи.

Внешнеторговые расчеты, безусловно, переключаются на юани, но это очень постепенный и растянутый процесс, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По его мнению, дневной объем юаня вполне может перегнать доллар уже к концу года. В любом случае это неизбежно, потому что антикризисные показатели эффективности российской экономики сейчас сосредоточены на дедолларизации.

В начале июля торги юанем на Мосбирже впервые превысили объем торгов по евро. Ежедневные объемы торгов в паре юань/рубль в июле на Мосбирже составили в среднем 70,51 млрд руб., считал Bloomberg. Это оказалось больше дневного объема торгов по паре евро/рубль (58,66 млрд руб.), но меньше показателей пары доллар/рубль (117,74 млрд руб.).

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор уже в течение многих лет проводит политику дедолларизации своих резервов: с 2013 по 2021 г. доля доллара в них сократилась с 41,6 до 10,9%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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