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Когда в России юань победит доллар

К концу года он может стать иностранной валютой – монополистом
Михаил Кузнецов Наталья Заруцкая
Лидерство юаня – это двусторонний процесс, который поддерживается не столько его возросшей популярностью, сколько угасанием интереса к доллару / Евгений Разумный / Ведомости

Всего за неполные полгода юань занял значительную долю на торгах Московской биржи, а днем 18 августа оборот в моменте впервые превысил торги долларом. Сделки с китайской валютой с поставкой «завтра» составили к 14.30 мск 45,9 млрд руб., американской – примерно на 2 млрд руб. меньше: 43,9 млрд руб. Но обогнать доллар по итогам сессии юаню не удалось. Торги китайской валютой с расчетами «завтра» составили 70,8 млрд руб., американской – 81,6 млрд руб., следует из данных Мосбиржи.

Еще в январе доля юаня в объеме биржевых торгов была менее 1%, писал ЦБ: активный спрос на китайскую валюту начал формироваться с начала марта, после обострения санкционного давления, говорится в обзоре. С этого времени в паре юань/рубль наблюдаются стабильные объемы торгов по 10–30 млрд руб. А к концу июля дневной объем торгов в паре юань/рубль на Мосбирже превысил 70 млрд руб., что стало рекордом. Увеличение доли юаня в текущей ситуации – ожидаемый и естественный процесс, в ходе которого он постепенно будет становиться основной иностранной валютой на российском рынке, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, называя переход к китайским денежным средствам резким, но вынужденным. Доминирование юаня неизбежно, согласен макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: антикризисные показатели эффективности российской экономики сейчас сосредоточены на дедолларизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных