Когда в России юань победит доллар

Когда в России юань победит долларК концу года он может стать иностранной валютой – монополистом
Всего за неполные полгода юань занял значительную долю на торгах Московской биржи, а днем 18 августа оборот в моменте впервые превысил торги долларом. Сделки с китайской валютой с поставкой «завтра» составили к 14.30 мск 45,9 млрд руб., американской – примерно на 2 млрд руб. меньше: 43,9 млрд руб. Но обогнать доллар по итогам сессии юаню не удалось. Торги китайской валютой с расчетами «завтра» составили 70,8 млрд руб., американской – 81,6 млрд руб., следует из данных Мосбиржи.
Еще в январе доля юаня в объеме биржевых торгов была менее 1%, писал ЦБ: активный спрос на китайскую валюту начал формироваться с начала марта, после обострения санкционного давления, говорится в обзоре. С этого времени в паре юань/рубль наблюдаются стабильные объемы торгов по 10–30 млрд руб. А к концу июля дневной объем торгов в паре юань/рубль на Мосбирже превысил 70 млрд руб., что стало рекордом. Увеличение доли юаня в текущей ситуации – ожидаемый и естественный процесс, в ходе которого он постепенно будет становиться основной иностранной валютой на российском рынке, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, называя переход к китайским денежным средствам резким, но вынужденным. Доминирование юаня неизбежно, согласен макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: антикризисные показатели эффективности российской экономики сейчас сосредоточены на дедолларизации.