Когда в России юань победит доллар

Еще в январе доля юаня в объеме биржевых торгов была менее 1%, писал ЦБ: активный спрос на китайскую валюту начал формироваться с начала марта, после обострения санкционного давления, говорится в обзоре. С этого времени в паре юань/рубль наблюдаются стабильные объемы торгов по 10–30 млрд руб. А к концу июля дневной объем торгов в паре юань/рубль на Мосбирже превысил 70 млрд руб., что стало рекордом. Увеличение доли юаня в текущей ситуации – ожидаемый и естественный процесс, в ходе которого он постепенно будет становиться основной иностранной валютой на российском рынке, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, называя переход к китайским денежным средствам резким, но вынужденным. Доминирование юаня неизбежно, согласен макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: антикризисные показатели эффективности российской экономики сейчас сосредоточены на дедолларизации.