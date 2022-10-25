Банки столкнулись с дефицитом инвестиционного золота из-за всплеска спроса

Мерные (инвестиционные) золотые слитки – это золото 999-й пробы, т. е. без примесей, которое нельзя использовать в ювелирных изделиях. Его продают в слитках от 1 г до 1 кг. Курс золота устанавливает ЦБ – на 25 октября 1 г драгметалла стоит 3231,34 руб. С начала года его стоимость упала практически на четверть. В марте во время ажиотажного спроса стоимость 1 г золота доходила до 7731 руб. В банках золото стоит дороже. Например, в Совкомбанке слиток в 50 г стоит 174 300 руб., т. е. 3486 руб. за 1 г (+7,9% от курса ЦБ), в Сбербанке такой же мерный слиток стоит 176 170 руб. (3523 руб. за 1 г, +9%), в Россельхозбанке (РСХБ) – 177 500 руб., т. е. 3550 руб. за 1 г (+9,8%).