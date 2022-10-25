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Банки столкнулись с дефицитом инвестиционного золота из-за всплеска спроса

Аффинажные заводы в основном отливали крупные слитки, но уже переориентируются
Михаил Кузнецов
Мерные (инвестиционные) золотые слитки – это золото 999-й пробы, т. е. без примесей, которое нельзя использовать в ювелирных изделиях. Его продают в слитках от 1 г до 1 кг / Андрей Гордеев / Ведомости

Банки сталкиваются с нехваткой золотых инвестиционных слитков после того, как у населения резко вырос спрос на этот драгметалл в результате отмены НДС на такие операции, выяснили «Ведомости». Перебои с поставками возникают из-за ограниченных производственных возможностей аффинажных заводов (предприятия по производству слитков), рассказал исполнительный директор управления операций с драгоценными металлами банка «Уралсиб» Андрей Васильев. Из-за высокого спроса на мерные слитки со стороны граждан у банков возникает незначительный дефицит, говорит собеседник «Ведомостей» в банке из топ-10. По его словам, аффинажные заводы еще подстраиваются под существующие запросы банков.

Мерные (инвестиционные) золотые слитки – это золото 999-й пробы, т. е. без примесей, которое нельзя использовать в ювелирных изделиях. Его продают в слитках от 1 г до 1 кг. Курс золота устанавливает ЦБ – на 25 октября 1 г драгметалла стоит 3231,34 руб. С начала года его стоимость упала практически на четверть. В марте во время ажиотажного спроса стоимость 1 г золота доходила до 7731 руб. В банках золото стоит дороже. Например, в Совкомбанке слиток в 50 г стоит 174 300 руб., т. е. 3486 руб. за 1 г (+7,9% от курса ЦБ), в Сбербанке такой же мерный слиток стоит 176 170 руб. (3523 руб. за 1 г, +9%), в Россельхозбанке (РСХБ) – 177 500 руб., т. е. 3550 руб. за 1 г (+9,8%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных