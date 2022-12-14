«Траст» взыскал с бывших собственников 9 млрд рублей

Банк «Траст» появился в середине 2000-х за счет объединения банка «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительного инвестиционного банка, приобретенных Юровым и командой менеджеров у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского и его партнеров. В 2014 г. в «Трасте» обнаружилась дыра в 114 млрд руб., ЦБ ввел в банк временную администрацию (действовала до июня 2015 г.), а в апреле 2015 г. основным владельцем банка и санатором стала группа «Открытие». В 2017 г. финансовое оздоровление понадобилось ключевому активу группы — банку «ФК Открытие», ЦБ забрал его на санацию через Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 г. регулятор решил отделить от «ФК Открытие» «Траст» и собрать на его базе непрофильные и проблемные активы трех крупнейших санированных групп – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка – более чем на 2 трлн руб. по балансовой стоимости. Справедливая стоимость полученных активов составила 236 млрд руб.