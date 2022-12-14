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Финансы

«Траст» взыскал с бывших собственников 9 млрд рублей

Всего требования банка достигают $900 млн, но он рассчитывает хотя бы на $300 млн
Наталья Заруцкая Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» взыскал со своих бывших владельцев Ильи Юрова, Сергея Беляева и Николая Фетисова всего 9 млрд руб. (около $142,4 млн) спустя два года после того, как выиграл против них суд. Об этом его предправления Александр Соколов рассказал в интервью «Ведомостям».

В январе 2020 г. Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим собственникам и их женам — они должны выплатить банку $900 млн. Суд решил, что все трое банкиров были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г. ЦБ тогда выделил на санацию «Траста» 127 млрд руб.

«Траст» планировал взыскать как минимум сумму арестованных активов, а также все, что будет дополнительно идентифицировано в рамках процедуры взыскания. Но активы ответчиков и сам Юров, и «Траст» в 2020 г. оценивали лишь в $60 млн. В 2021 г. Соколов говорил «Ведомостям, что планирует получить $300 млн.

Остальное арестованное имущество банкиров ожидает своей очереди на взыскание. Но процесс возврата средств идет не быстро, отметил Соколов: за рубежом тоже сложная экономическая ситуация и высокая инфляция, поэтому желающих купить активы не так много.

Банк подал иск против бывших владельцев еще в 2016 г. и требовал вернуть $830 млн, утверждая, что именно такую сумму они должны компенсировать за выданные подконтрольным им офшорам необслуживаемые кредиты. Тогда же Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии.

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Предправления «Траста» о том, как банк непрофильных активов справляется с кризисом

Вероятность, что банк «Траст» взыщет полную сумму решения, очень низкая, говорит партнер коллегии адвокатов А1 Дмитрий Черненко. У ответчиков вряд ли есть активы на такую сумму, полагает он. К тому же большинство из них были реструктурированы и взыскать их будет затруднительно. Банк вернет столько, сколько найдет, отмечает Черненко: обычно это от десятков до пары сотен миллионов долларов.

Если у должников недостаточно средств или активов для выплаты требования, то никакие обеспечительные меры, понуждение и даже банкротство вернуть долги в полном объеме не помогут, согласен управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: часть долга будет просто списана.

Сроки возврата сильно зависят от юрисдикции, говорит Черненко: в Англии взыскать активы будет довольно легко и быстро, а вот в таких юрисдикциях, как Швейцария, Франция, Италия, процессы могут тянуться годами. К тому же, все оппоненты могут использовать санкционную риторику в свою пользу и еще больше затягивать процедуру, добавляет он.

Банк «Траст» появился в середине 2000-х за счет объединения банка «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительного инвестиционного банка, приобретенных Юровым и командой менеджеров у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского и его партнеров. В 2014 г. в «Трасте» обнаружилась дыра в 114 млрд руб., ЦБ ввел в банк временную администрацию (действовала до июня 2015 г.), а в апреле 2015 г. основным владельцем банка и санатором стала группа «Открытие». В 2017 г. финансовое оздоровление понадобилось ключевому активу группы — банку «ФК Открытие», ЦБ забрал его на санацию через Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 г. регулятор решил отделить от «ФК Открытие» «Траст» и собрать на его базе непрофильные и проблемные активы трех крупнейших санированных групп – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка – более чем на 2 трлн руб. по балансовой стоимости. Справедливая стоимость полученных активов составила 236 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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